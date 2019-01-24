不會有人反對的打尖｜德國紅蕃媽媽

聖誕假期遇上壞天氣，我們冒著逼爆心態，帶著吾家兩兄弟去附近一家小型的親子水療樂園玩水。吃過午飯開車去，到達樂園入口已經大排長龍。幸好樂園如許多商場和藥房等，設有兒童角，讓小孩子邊玩邊等，父母去排隊。等了接近二十多分鐘，差不多輪到我們一家之際，蛇餅另一邊，一對母子緩緩的走過來，排到我們身後，即是說，他們打尖。 【編按：作者為德國紅蕃媽媽】

我回望原先站在我們後面的一家，那母親給我眼神在說：他們打尖了。

然而，大家都沒有準備開聲指責。

因為，這個打尖的孩子站過來不久，大家都看到他手腳亂舞，不斷發出奇怪叫聲，孩子他媽努力地抱著他讓他冷靜，站在我旁的紅蕃爸爸都仍然捱了好幾拳。我不知道孩子患的是什麼病，觀察所以，他其中一個病徵應該是不能接受自己在人多地方而進入歇斯底里狀態。或許會問，既然如此，大家應該都會問：

好心啦，個仔有病就留係屋企出黎又嚇親佢又騒擾到別人？

據我接近九年多育兒經驗，德國人總會對身邊有孩子的大人們特別寛容，而且有必要時總會提出幫忙。我懷孕時都曾經接受過多次讓座，推嬰兒車上落地鐵火車有男士主動幫手等等，所以看到這兩母子情況，我知道大家都不會出聲，孩子媽已經很窘，要湊一個需要特殊教育的孩子，尤其遇上惡劣天氣，在家困獸鬥，絕對不簡單。 入場後，在戶外暖水池區看到這對母子，孩子，應該好喜歡水，水給他安全感。他母親為他穿上水泡，他就這樣安靜地浮著，浮著。他母親看著他，剛才崩緊的臉容，掛著慈愛的微笑。 若大家熱心，想給這些家庭支援，其實不用做太多。有時讓一下，已經是很大的幫忙，吾家四口玩到傍晚才離開，我看到母子倆一直都在那暖水池一角，享受著隆冬的一天，感覺很好。