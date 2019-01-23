【親子理財】孩子扭買玩具追新款　父母身教出問題

親子理財專家爸爸李錦，發現不少家長面對孩子要求購買重覆性、不實用或昂貴的物品時，也會感到不知所措。到底家長應該買？一口拒絕？用拖字訣？他說:「平時可多與孩子討論消費購物的原則和標準，無理地堅決不買、用逃避拖延的態度，又或者有求必應什麼也買都是不建議的，家長應該多了解小朋友要求購物的背後動機，同時亦要反思自己的消費模式，因為家長就是子女的理財榜樣。
攝：鄧倩螢、朱潤富
攝錄及剪接：李紫銘
親子理財系列-第三集探討問題： 「兒子很喜歡某個火車玩具系列，每次經過玩具店，也嚷著要買，媽媽不買給他，他就搬出一堆理由說服媽媽，媽媽再不買給他，他就一哭二鬧三賴死，最後媽媽無奈付款，可惜兒子玩了幾天便把玩具掉一邊，到下次經過玩具店，重覆的戲碼又再上演，令父母非常頭痛。」
今集探討問題：
「兒子很喜歡某個火車玩具系列，每次經過玩具店，也嚷著要買，媽媽不買給他，他就搬出一堆理由說服媽媽，媽媽再不買給他，他就一哭二鬧三賴死，最後媽媽無奈付款，可惜兒子玩了幾天便把玩具掉到一旁，到下次經過玩具店，重覆的戲碼又再上演，令父母非常頭痛。」
理財錦囊
●家長要知道小朋友扭買東西背後的動機
●第一父母本身也不停購物消費
●第二家長沒有從小提醒小朋友什麼是珍惜、不浪費
●家長應該從小(幼兒階段)教起，小朋友升上小學後家長要花雙倍時間精力調教
●父母要向子女認低威，解釋自己以前不懂理財，現在學識
●父母自己要停止過度消費
關於李錦
「兒童及青少年理財教育推廣基金」聯合創辦人及導師
兒童、青少年理財教育博士生，兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士，墨爾本大學經濟學士
青少年理財教育導師
於2016年8月發佈「家庭教化與青少年理財關係」研究調查報告，對家庭理財和青少年的理財態度和行為進行分析和提出建議
著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》等
前投資銀行理財及結構產品發行人，證券策略師
場地：童書館My Storybook