【親子理財】孩子扭買玩具追新款　父母身教出問題

親子理財專家爸爸李錦，發現不少家長面對孩子要求購買重覆性、不實用或昂貴的物品時，也會感到不知所措。到底家長應該買？一口拒絕？用拖字訣？他說:「平時可多與孩子討論消費購物的原則和標準，無理地堅決不買、用逃避拖延的態度，又或者有求必應什麼也買都是不建議的，家長應該多了解小朋友要求購物的背後動機，同時亦要反思自己的消費模式，因為家長就是子女的理財榜樣。 攝：鄧倩螢、朱潤富 攝錄及剪接：李紫銘

親子理財系列-第三集探討問題： 「兒子很喜歡某個火車玩具系列，每次經過玩具店，也嚷著要買，媽媽不買給他，他就搬出一堆理由說服媽媽，媽媽再不買給他，他就一哭二鬧三賴死，最後媽媽無奈付款，可惜兒子玩了幾天便把玩具掉一邊，到下次經過玩具店，重覆的戲碼又再上演，令父母非常頭痛。」 今集探討問題： 「兒子很喜歡某個火車玩具系列，每次經過玩具店，也嚷著要買，媽媽不買給他，他就搬出一堆理由說服媽媽，媽媽再不買給他，他就一哭二鬧三賴死，最後媽媽無奈付款，可惜兒子玩了幾天便把玩具掉到一旁，到下次經過玩具店，重覆的戲碼又再上演，令父母非常頭痛。」

理財錦囊 ●家長要知道小朋友扭買東西背後的動機 ●第一父母本身也不停購物消費 ●第二家長沒有從小提醒小朋友什麼是珍惜、不浪費 ●家長應該從小(幼兒階段)教起，小朋友升上小學後家長要花雙倍時間精力調教 ●父母要向子女認低威，解釋自己以前不懂理財，現在學識 ●父母自己要停止過度消費