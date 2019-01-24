【流感高峰】素人父母稱飲稀釋「銀水」防流感　藥劑師：冇效用

網上群組「對素人父母說讚的朋友」中，有成員教家長「自簽順勢療法紀錄紙」，嘗試代替針卡申請入讀幼稚園，更教用「銀水」當補充品，表示把銀水加入水中稀釋服用，可以預防流感，也能治療眼瘡，感覺效果神奇。 記者到網上商店iHerb查看，發現有多種不同的「銀水」，部分指內服可以治療小疾病、促進身體自身的抵抗防禦力，亦有些指兒童也適用。藥劑師則指，「銀」是古老的外用殺菌劑，對由病毒引致的流感無效，而且服用含「銀」物質，會積聚於體內，長遠影響腎臟功能。

（專頁「醫學治眼」圖片） 現職英國公立醫院眼科駐院醫生主理的醫學專頁「醫學治眼」的版主早前加入了「對素人父母說讚的朋友」群組，發現有人推介「銀水」，聲稱「在流感個（嗰）排就倒一兩蓋入佢（去）水樽溝水飲」，又指「膠性銀無味放心飲，多都無事」。另有他人問「生眼瘡都可以滴落眼？」，他回答：「Yes（是）。」 記者在購物網站iHerb找到不同含「銀」成份的補充品，包括有群組成員提及的「膠性銀」（Silver Hydrosol），網站另有類近產品「膠質銀」（Colloidal Silver）、「生物活性銀水溶劑」（Sovereign Silver）等，價錢約150港元左右，約有100多至200多毫升一支。 其中「膠質銀」標示是「高效天然抵抗力增強劑」，建議混合半盎司產品和20盎司蒸餾水服用，有助於「有助於改善痤瘡，燒傷，切傷和擦傷，同時對內服有助於治療各種小疾病。它有助於促進身體自身的抵抗防禦功能」。 而「生物活性銀水溶膠」標榜是「膠體銀類別的最終細化」、「含有98％以上的生物活性銀離子和銀納米簇」，建議成人放一茶匙於舌下30秒，然後吞服。要是希望有「短期抵抗支持」，還需每天服用7次。

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