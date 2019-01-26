在加拿大過農曆新年又是怎樣的呢？│營養師媽媽Novella

小編跟我說，不如今次寫一篇生活化的文章。
我說：『好呀，您想我寫什麼話題？』
小編說：『不如你跟大家分享一下在加國過農曆新年的情況吧！』
我沉寂了一會，不過我最後也應承了她。
我沉寂了是因為，我已忘記過農曆新年那種熱鬧和濃烈的氣氛是怎樣的！
【編按：作者為營養師媽媽Novella】
為了孩子，我應留港過農曆新年
如果您之前有閱讀過我的文章，應有印象我是加港兩邊走的。由於加拿大沒有設定農曆新年為公眾假期，而且以前的工作不及現在的較彈性，所以一般我都沒有考慮過回港過春節。還有一個重點的是，機票在農曆新年期間是屬於旺季，所以比較貴。我情願節省金錢，在淡季回港。
不過，現在我已是一位媽媽，我也想我的小公主知道農曆新年其實是什麼的一回事，所以我應該來年會有機會在新年期間留港，好好讓她知道農曆新年有什麼習俗，氣氛是有多熱鬧的。
能夠派利是是一種福氣。
氣氛是有的，只不過……
眾所周知，加國是聚居眾多華人的其中一個國家。在較多華人的城市，例如多倫多和溫哥華，新年氣氛是有的。上至主流商場，下至大型超市，都會有農曆新年的擺設。尤其是大型主流超市和大型以華人為主的超市，它們會出售跟新年有關的貨品和食品。有些酒樓跟香港一樣，亦會出售年糕，蘿蔔糕，馬蹄糕等的糕點禮券，接近新年前可領取。
雖然各種各樣的貨品和食品有售，但我個人很少購買，只會買數張揮春貼在家中當作新年擺設，節日期間偶然會吃少量糕點。原因是在我社交圈內的華人朋友，都沒有到對方家到訪拜年的習慣。既然沒有的話，那麼我要我家中另外的一大一少吃掉所有的年貨嗎？
既然沒有到訪拜年，派利是更是極少吧！過往幾年，我有派利是給我朋友的小朋友，只不過這只限於在新年期間我們巧合地相約出來見面。因為大家住得較遠，而不是住在隔離街或十五，二十分鐘車程，所以大家都不會刻意到訪而去派利是。
您可能覺得，那麼你確實慳不少啊！是的，如果在港過新年，我要派利是的數量會遠遠比在加國多。不過我認為，能夠派利是是一種福氣。
至於逛花市，我已記不到我對上一次是哪一年去的。有些華人商場在年三十晚（或在新年前那個週末）有舉辦室內花市。不過，當想起第二天要上班，或當晚正在下大雪，就已打消去趁熱鬧的念頭。
對小孩說，新年就是可以一家人齊齊逛年宵的日子。（羅君豪攝）
做孩子的時候是較幸福的
或許環境改變了我對過農曆新年的意欲，但畢竟我仍很懷念以前小時候在香港和在我爸爸媽媽家中渡過的農曆新年的時光。跟許多香港人一樣，我父母比較傳統。尤其是我媽咪，她會跟足過年的習俗，例如年廿八洗邋遢，年三十晚和年初二分別在家弄團年飯和開年飯，年初一不可洗頭，要等到開年後才可以等。他們亦會打電話給在港和外地的親朋戚友拜年，甚至參加團拜飯局，去別人家拜年或有朋友來我們家作客。
我想，這些傳統習俗，如果我還不的起心肝做，哪怕我的下一代將來會更不懂。
當然，這些只是我的經歷。我深信有些跟我年紀相若而在外地長大和生活的會跟足農曆新年傳統習俗的。
作為讀者的您，您覺得我應該先教我的小公主哪些新年習俗呢？不妨到我的Facebook或Instagram留言跟我分享。