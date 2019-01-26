在加拿大過農曆新年又是怎樣的呢？│營養師媽媽Novella

小編跟我說，不如今次寫一篇生活化的文章。 我說：『好呀，您想我寫什麼話題？』 小編說：『不如你跟大家分享一下在加國過農曆新年的情況吧！』 我沉寂了一會，不過我最後也應承了她。 我沉寂了是因為，我已忘記過農曆新年那種熱鬧和濃烈的氣氛是怎樣的！ 【編按：作者為營養師媽媽Novella】

為了孩子，我應留港過農曆新年

如果您之前有閱讀過我的文章，應有印象我是加港兩邊走的。由於加拿大沒有設定農曆新年為公眾假期，而且以前的工作不及現在的較彈性，所以一般我都沒有考慮過回港過春節。還有一個重點的是，機票在農曆新年期間是屬於旺季，所以比較貴。我情願節省金錢，在淡季回港。

不過，現在我已是一位媽媽，我也想我的小公主知道農曆新年其實是什麼的一回事，所以我應該來年會有機會在新年期間留港，好好讓她知道農曆新年有什麼習俗，氣氛是有多熱鬧的。

能夠派利是是一種福氣。 氣氛是有的，只不過…… 眾所周知，加國是聚居眾多華人的其中一個國家。在較多華人的城市，例如多倫多和溫哥華，新年氣氛是有的。上至主流商場，下至大型超市，都會有農曆新年的擺設。尤其是大型主流超市和大型以華人為主的超市，它們會出售跟新年有關的貨品和食品。有些酒樓跟香港一樣，亦會出售年糕，蘿蔔糕，馬蹄糕等的糕點禮券，接近新年前可領取。 雖然各種各樣的貨品和食品有售，但我個人很少購買，只會買數張揮春貼在家中當作新年擺設，節日期間偶然會吃少量糕點。原因是在我社交圈內的華人朋友，都沒有到對方家到訪拜年的習慣。既然沒有的話，那麼我要我家中另外的一大一少吃掉所有的年貨嗎？ 既然沒有到訪拜年，派利是更是極少吧！過往幾年，我有派利是給我朋友的小朋友，只不過這只限於在新年期間我們巧合地相約出來見面。因為大家住得較遠，而不是住在隔離街或十五，二十分鐘車程，所以大家都不會刻意到訪而去派利是。 您可能覺得，那麼你確實慳不少啊！是的，如果在港過新年，我要派利是的數量會遠遠比在加國多。不過我認為，能夠派利是是一種福氣。 至於逛花市，我已記不到我對上一次是哪一年去的。有些華人商場在年三十晚（或在新年前那個週末）有舉辦室內花市。不過，當想起第二天要上班，或當晚正在下大雪，就已打消去趁熱鬧的念頭。