【如廁被笑】日本男生怕被恥笑死忍大便　中小學男廁拆除尿兜

我們的常識是：「不論大小二便，有需要去廁所就自然要去。」但原來日本的中小學生，寧願死忍都不敢在學校「開大」，尤其是男生。你的小孩有同樣情況嗎？

根據NPO日本廁所研究所（NPO法人日本トイレ研究所）對日本全國進行的調查（小学生の排便と生活習慣に関する調査）結果，4833名受訪學生中有約四成表示自己不會在學校「開大」。主要原因是「不想讓朋友知道」和「被人揭發就不好了」。

（Getty Images） 在學校大解被改花名被恥笑 原來在日本，男孩子會因為去大便而被同學嘲笑，甚至被排擠，這些情況在動漫或日劇也常常出現。如果被揭發在學校開大，他們便會多了個「便便子」(うん子，音同大便的日文「うんこ」)或是「便便人」(ウンコマン)的花名。所以不少男孩子都不願在學校辦大事，寧願死忍。 另外，日本的「遠慮文化」也是個關鍵因素。根據大辞林第三版的解說，「遠慮」即是「面對他人時，表現自控，控制自己的言行」，在未影響他人之前先顧慮他人的感受而控制自己的行為。套用學生不在學校大便的情況上，就是他們先考慮同學討厭廁所臭，所以就忍耐不去，不令廁所變臭來避免令人不快；同時也避免他人知道自己大便後的尷尬。

學校將「完全廁格化」

長時期忍耐衍生出另一個問題─便秘。同一個調查顯示，每5個小學生就有一個有便秘的問題，數字和成年女性相約。因此，神奈川縣大和市教育委員會在兩年多前宣佈，開始將全市28間市立中小學部份男廁的尿兜拆除，實行「完全廁格化」。計劃包括18間小學和9間中學，高中則未劃入計劃中。

將男廁完全廁格化，讓學生不能分清楚入廁格的人是大便還是小便，就不會容易被揭發自己去大便。但這種行為只是「斬腳趾避沙蟲」，而且多年前日本北九州就已經嘗試過，並且以失敗收場。其實教育孩子「在學校大便並不是一件羞恥的事」，是否才是更有效的做法呢？