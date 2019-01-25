【繪本教育】推介新年繪本　教孩子認識習俗、生肖、儲蓄與愛

對於小朋友來說，過新年，除了學校會放長假期之外，還有可以逗利是，看到全盒放得滿滿的糖果朱古力，而且爸爸媽媽也會放假，可以一連幾天陪著自己，更可以見到平時不常見的親戚朋友小朋友，新年的氣氛洋溢著熱鬧與溫馨。農曆新年將至，當各位爸爸媽媽忙於籌備過年的事之際，不妨也向小朋友說一些與新年有關的故事。今次肥哥哥向大家推介四本與新年有關的共讀繪本，家長可藉著內容向小朋友介紹傳統習俗，十二生肖的來由，儲蓄的故事，不同地方的過年文化等，讓小朋友擴闊對農曆新年的了解。 (圖片由受訪者提供)

《好忙的除夕》 作者： 翁藝珊

繪者： 翁藝珊

出版社：信誼基金出版社 大家有回想過每印象最深刻的新年是怎樣過的嗎？肥哥哥說:「相信九成人即時想起的都是童年時的回憶，不可不承認，比較起大人，小朋友對節日會更期待和重視，因為所有事物的感覺都很新鮮！《好忙的除夕》這本故事中的兩姐弟跟著家人，在新年前夕做了好多準備功夫！準備年夜飯、辦年貨、佈置家居，雖然好忙好忙，卻也因此感受到新年這個節日很熱鬧、很溫馨。家長可以與小朋友跟著這本書，一起隆重迎接新年的來臨，為小朋友建立深刻的節日回憶！」

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《我的第一個小豬撲滿：跟著波波奇奇建立金錢觀的第一步》 原名：Din i Neret: El meu primer llibre d’economia

作者：孟采・茱妮安

原文作者： Montse Junyent

譯者： 邱喜麗

繪者： 露西亞・瑟蘭諾

出版社：水滴文化 小朋友在新年最開心的，可能是可以收到滿滿的紅封包。肥哥哥特別找來一本以儲蓄為主題的故事書，而書內有多個互動小遊戲，而且被翻譯成不同語言，深受世界各地小朋友歡迎。肥哥哥建議家長可通過這書為孩子建立最基本的金錢概念啊。他說：「這本書告訴小朋友，雖然在銀行可以提取到金錢，但裡面的錢並不是不勞而獲、源源不絕的，而是辛苦工作換取回來，所以每分錢都要珍惜！書本還會讓小朋友認識儲蓄概念，有金錢不一定要立即買東西，可以先放在小豬撲滿內，有需要的時間再用吧！」

《團圓》 作者：余麗瓊、朱成梁 出版社：信誼基金出版社 《團圓》 作者： 余麗瓊、朱成梁 出版社：信誼基金出版社 《團圓》在2008年出版後，風靡全球，已被翻譯成多種語言，肥哥哥更認為在芸芸關於新年的故事中，《團圓》是最令人感動的。他說：「故事的背景設定在中國大陸，小女孩的爸爸為了工作，沒有與家人住，每年只會在農曆新年這個大日子回家，新年是這家人唯一團圓的日子，所以彼此都很珍惜相處的時間，故事內容會勾起大讀者、小讀者對於親情的感動。另外小朋友亦可透過故事知道新年的傳統活動，剪頭髮、買新衣、貼揮春、吃湯圓和舞龍等等，是不可錯過的一本新年書！」

《十二生肖的故事》 作者： 賴馬 繪者： 賴馬 出版社：親子天下 今天新年是豬年！為甚麼是豬年，不是牛、羊、馬年？又有沒有恐龍、鯊魚、烏龜年呢？想知道的話就要先認識中國的十二生肖了！ 作者將傳統《十二生肖的故事》以幽默的手法呈現出來，小朋友可因此記得，甚麼動物出現在十二生肖裡呢？老鼠為甚麼會排第一？花貓為甚麼榜上無名？就藉著這個農曆新年，讓小讀者搞清楚這個中國傳統故事吧！