【芳療小分享】流感高峰期　以精油提升防護力│荔枝孖媽

而以下幾款精油,是精油四象限中界乎於三四象限之間,具有強大的陽性特質。這類精油都有一個共同特色,就是有強大的抗菌力,所以都很適合用來做呼吸道感染的預防,同時亦有激勵身體機能的效果。



Eucalyptus Globulus Essential Oil 尤加利精油

Ravintsara Essential Oil 羅文莎葉精油

Rosemary Essential Oil 迷迭香精油

Myrtle Essential Oil 香桃木精油

Melaleuca Quinquenervia Essential Oil 綠花白千層精油

Hyssop Essential Oil 牛膝草精油

另外,日常在家中可以配合超聲波精油擴香機在室內擴香,可以有效將精油嘅抗菌及抗病毒效果擴散至空氣中。我喜歡以含有Clove丁香、Lemon檸檬、Cinnamon肉桂、Eucalyptus Radiata尤加利、Rosemary迷迭香成份的複方精油在家中及車箱擴香。



除此之外,按芳香治療師配方中精油用量來浸浴,可以促進大量排汗,從而令你得到深沉而放鬆的睡眠。當身體不適時有優質的睡眠,令身體得到充分休息,抵抗力自然亦會增強!

泡腳也是另一個選擇,只要按芳香治療師配方中精油用量去浸泡,記著溫水量到足踝最好,浸泡15分鐘以上,既可以促進血液循環,又可以安撫緊張情緒,緩解疲勞,亦有助睡眠。



P.S. * 綜合複方純植物油內含椰子油、芝麻種子油、葡萄籽油、甜杏仁油、小麥胚芽油、向日葵籽油、橄欖果油成份。

* 慣用精油者,可以按實際需要將 DIY「保健傍身油」比例調配成2%亦可。

* 小心選擇,因為精油品質非常重要。



最後提提大家,其實提升免疫力都要由平日的根本每天做起。自己習慣每天飲用超強抗氧化的健康飲料,提升身體,同時對抗自由基。另外,日常盡可能有充足睡眠、最理想每日8小時以上,當然要保持均衡飲食,多食蔬菜、水果,盡可能每星期最少運動3次、每次最少30 分鐘以上,而且要達到心跳加快、流汗的程度。羅馬不是一天建成,預防永遠勝於治療,日常以芳香療法保健亦是必不可少的。



Last but not least(長氣都要再講),流感流行期間,如果可以盡量少到公共場所,打噴嚏、咳嗽時如果真的未戴上口罩,都要用手摀住,避免手指沾到病毒,之後不為意黏附在其他物件上(e.g. 電梯按鈕,扶手等),再傳染他人。經常洗手也非常重要,或者在街上不方便有水可以用來洗手時,就可以之前跟大家分享過的DIY消毒搓手液來潔淨雙手。



祝願大家身心靈健康!