【芳療小分享】流感高峰期　以精油提升防護力│荔枝孖媽

流感由冬季開始逐漸上升，疫情持續，這些非常時期當然要提升免疫力！ 一般升昇免疫力最常見都是補充維他命C、多運動、保持良好衛生習慣、充足休息。使用芳香療法在家居擴香，也是保護自己同和家人的方法。其實植物體本身有防衛物質，而且很多都具有殺菌、對抗感染的功效，常見用於強化免疫系統功能，提升身體自癒能力的保健作用。 只要大家用對精油，自然可以抗菌，提升免疫系統，適當地應用芳香療法，讓你無論在家居、公司都可以增強免疫力。 【編按：作者為荔枝孖媽】

(Getty Images) 大家都感覺今期的流感超兇猛，而且威力強，數百間幼稚園在星期一已經開始停課，所以大家出門時或到人多的地方時，緊記戴口罩，保護自己，還要提醒家人注意健康。大家亦可以預備1支自己調配的「保健傍身油」，守護自己、家人和朋友。



DIY「保健傍身油」：



村料： 綠花白千層精油 Melaleuca Quinquenervia Essential Oil - 2 Drops

藍膠尤加利精油 Eucalyptus Globulus Essential Oil - 1 Drops

百里香精油 Thyme Essential Oil - 1 Drops

玫瑰草精油 Palmarosa Essential Oil - 2 Drops 以30ml 綜合複方純植物油 混合以上4 種精油在一起使用，有需要可以加入roll on樽，成為滾珠方便使用。



使用方法：



將「保健傍身油」塗抹在鼻子四周、頸部、前胸、上背部。

塗抹後不好浪費，將雙手剩餘的精油放在口鼻嗅吸。



其他建議可用嘅精油：



Rosemary Essential Oil 迷迭香精油

Ravintsara Essential Oil 羅文莎葉精油

Tea Tree Essential Oil 茶樹精油

Myrtle Essential Oil 香桃木精油

而以下幾款精油，是精油四象限中界乎於三四象限之間，具有強大的陽性特質。這類精油都有一個共同特色，就是有強大的抗菌力，所以都很適合用來做呼吸道感染的預防，同時亦有激勵身體機能的效果。



Eucalyptus Globulus Essential Oil 尤加利精油

Ravintsara Essential Oil 羅文莎葉精油

Rosemary Essential Oil 迷迭香精油

Myrtle Essential Oil 香桃木精油

Melaleuca Quinquenervia Essential Oil 綠花白千層精油

Hyssop Essential Oil 牛膝草精油

(Getty Images) 另外，日常在家中可以配合超聲波精油擴香機在室內擴香，可以有效將精油嘅抗菌及抗病毒效果擴散至空氣中。我喜歡以含有Clove丁香、Lemon檸檬、Cinnamon肉桂、Eucalyptus Radiata尤加利、Rosemary迷迭香成份的複方精油在家中及車箱擴香。



除此之外，按芳香治療師配方中精油用量來浸浴，可以促進大量排汗，從而令你得到深沉而放鬆的睡眠。當身體不適時有優質的睡眠，令身體得到充分休息，抵抗力自然亦會增強！ 泡腳也是另一個選擇，只要按芳香治療師配方中精油用量去浸泡，記著溫水量到足踝最好，浸泡15分鐘以上，既可以促進血液循環，又可以安撫緊張情緒，緩解疲勞，亦有助睡眠。



P.S. * 綜合複方純植物油內含椰子油、芝麻種子油、葡萄籽油、甜杏仁油、小麥胚芽油、向日葵籽油、橄欖果油成份。

* 慣用精油者，可以按實際需要將 DIY「保健傍身油」比例調配成2%亦可。

* 小心選擇，因為精油品質非常重要。



最後提提大家，其實提升免疫力都要由平日的根本每天做起。自己習慣每天飲用超強抗氧化的健康飲料，提升身體，同時對抗自由基。另外，日常盡可能有充足睡眠、最理想每日8小時以上，當然要保持均衡飲食，多食蔬菜、水果，盡可能每星期最少運動3次、每次最少30 分鐘以上，而且要達到心跳加快、流汗的程度。羅馬不是一天建成，預防永遠勝於治療，日常以芳香療法保健亦是必不可少的。



Last but not least(長氣都要再講)，流感流行期間，如果可以盡量少到公共場所，打噴嚏、咳嗽時如果真的未戴上口罩，都要用手摀住，避免手指沾到病毒，之後不為意黏附在其他物件上(e.g. 電梯按鈕，扶手等)，再傳染他人。經常洗手也非常重要，或者在街上不方便有水可以用來洗手時，就可以之前跟大家分享過的DIY消毒搓手液來潔淨雙手。



祝願大家身心靈健康！

荔枝孖媽（Facebook專頁 , Blog)

＊美國NAHA國際芳香治療師 ＊ 嬰兒按摩及瑜伽指導師 ＊ 國家兒童遊戲治療師＊ 兒童體適能教練 ＊



一日之間，成為兩子之母！充滿愛與驚喜。曾經致力遊歷世界唔同的地方，到而家變成致力育兒的雙職媽媽。希望把生活中每一個美好時光都記錄下來。親子育兒，美容扮靚，飲飲食食，購物，好物都想同大家分享! 更希望與大家一起見證孖寶的成長，分享他們生活的大小趣事。