【賀歲煙花】初二煙花匯演有豬鼻圖案　四個睇煙花靚位推介

農曆新年煙花匯演將於今年2月6日（初二）晚上八時舉行，屆時市民和旅客都可於維多利亞港欣賞奪目的煙花匯演，今年煙花匯演歷時約23分鐘，由三艘躉船將合共發放23,888枚煙花，共分為8幕。大家可以在匯演中看見「8」、「金元寶」甚至應節的「豬鼻」圖案，想看得清楚，就要留意以下觀賞地點「霸定個靚位」！

豬鼻圖案會出現在第二幕

第一幕《歡樂年年》

長約2分30秒，頭10秒以密集煙花令氣氛上升到最高點，市民可以看到「金元寶」及諧音「發」的「8」字的煙花圖案，恭喜大家今年發大財。



第二幕《豬年大吉》

更首度加入「豬鼻」煙花圖案，並配上本地動畫《麥兜》主題曲《仲有最靚嘅豬腩肉》。



第三幕《成功在望》

以禮花彈營造出追逐效果。



第四幕的《When I fall in love》

農曆新年過後不久便是情人節，煙花營造出浪漫氛圍，祝情侶今年甜甜蜜蜜。



第五幕《眉飛色舞》

配以本地女歌手鄭秀文和台灣搖滾樂團八三夭的歌曲，強勁的節拍和各種「遊星」煙花，令大家「HIGH」起來。

第六幕的《勇攀高峰》

配以歌手許志安的歌曲《獅子山上》和密集的「拉手」狀煙花。

第七幕《團團圓圓》

各種不同的「圓球禮花彈」，演繹親朋戚友樂也融融的情境。



第八幕《普天同慶》

尾聲25秒更會將餘下的煙花一併發放，祝願市民新一年行大運。

熱門觀賞地點

1. 尖沙咀文化中心及星光大道一帶

交通：尖沙咀地鐵站E出口／尖東西鐵站L6出口

2. 中環海濱活動空間，摩天輪及9、10號碼頭

交通：香港站A出口／中環站A2出口

3. 添馬公園

交通：金鍾站A出口

4. 山頂盧吉道

交通：中環站乘坐15號巴士再乘坐山頂纜車登山

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