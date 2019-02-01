【SEN小訓練16】3歲半後發展敘事能力　玩砌積木練步驟說明

撰文：陳樂希
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言語治療訓練系列的第7集，喜步兒童成長中心的言語治療師梁家鳳指小朋友3歲半後發展敘事能力，而步驟說明是其中一個指標。所以她會示範如何用砌積木學習步驟說明。
【SEN】言語治療分理解及表達兩部分 唇、舌、下顎皆影響口肌
【SEN小訓練10】言語治療訓練 幼兒學習詞彙先理解名詞動詞
【SEN小訓練11】言語治療訓練 幼兒理解詞彙後可學習雙詞組合
【SEN小訓練13】言語治療訓練 三元素指令助幼兒學習運用形容詞
【SEN小訓練15】難發出M音、B音？ 吸管遊戲助幼兒提升合唇能力
第一集：【SEN小訓練1】學障兒童難掌握數概 用小鱷魚幫助分辨多少
第二集：【SEN小訓練2】學障兒童難掌握數概 分派水果遊戲學10的加數組合
第三集：【SEN小訓練3】有趣口訣加畫畫 輕鬆學習10的加數組合
第四集：【SEN小訓練4】用層層疊學組織中文句子 可個人與小組進行
第五集：【SEN小訓練5】iLs聽樂治療 改善聽覺過敏 提升專注力
第六集：【SEN小訓練6】手眼協調手指操 訓練孩子各種專注力 穩定情緒
第七集：【SEN小訓練7】描線剪紙訓練細緻度 養成專注力 宣洩情緒
第八集：【SEN小訓練8】讀寫治療打好肌肉基礎 七個家居訓練推介（上）
第九集：【SEN小訓練9】讀寫障礙治療 七個家居訓練推介（下）