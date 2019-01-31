晴天、雪天都是孩子的玩樂天｜德國紅蕃媽媽

一月至三月，是德國幼稚園招生的日子。各間幼稚園都會在這段時份舉行開放日，讓家長參觀。德國幼稚園沒有教學，正如吾家小兒天天說，只是回去食和玩而已。以我們市鎮作例，當中有一兩家蒙特梭利教學模式幼稚園和森林幼稚園（小朋友全天候在森林上生活）外，其他都是市立或教會團體辦理的幼稚園，家長們選取幼稚園先決條件，仍然是小區範圍內的幼稚園為首。為家長而言，幼稚園離家不遠，可以步行或踩單車上學，孩子能夠跟同區小朋友建立友誼，下午可以相約玩耍是幼兒成長最重要的一環。 【編按：作者為德國紅蕃媽媽】 （圖片由德國紅蕃媽媽提供）

所以，幼稚園開放日家長最常問的問題是：「你們會帶小朋友出去玩嗎？」

德國的幼稚園設有花園，視乎幼稚園的面積，花園有不同遊樂設施，堆沙池或小型單車徑等等。對德國人而言，孩子每天外出，呼吸新鮮空氣，在戶外玩耍是非常重要的育兒課。除了天文台發出特別天氣雷暴警告外，晴天、雨天、下雪天都會讓孩子出去玩。幼稚園的學生衣帽間，放有由家長帶來的雨衣水鞋雪靴等衣物，老師會因應不同天氣，讓孩子們更衣外出。

吾家小兒的幼稚園，每星期有一天大自然日，會離開幼稚園到田間散步，其餘時間就會讓小朋友到花園玩。秋天豐收節，幼稚園院子有一個附屬蘋果園，會安排小朋友和家長一起摘蘋果，數以噸計的蘋果，除了去轉賣果農，會留下一部份跟小朋友做蛋糕和果醬（下圖）。

幼稚園上課時間基本由早上八點至下午四點，每個家庭可以彈性選擇所需要的上課時段。熱門時段大致是早上八點至下午一點，放學就回家嗎？也不，孩子們熟習了幼稚園生活後，認識了朋友，就會跟媽媽提出約會，所以下午時段也是屬於他們的歡樂時光，他們會去朋友家串門，或相約到公園繼續瘋玩。 即是說，德國幼兒生活，就是食和玩。看似簡單，但真正帶起孩子上來，絕對是耗盡大人們身上每一格電，攞我地老命也！請留意，以下才是紅蕃媽媽心聲： 請大家觀察一下，這堆小魔怪們，逗留在戶外的時間，是非常之長，每天沾滿泥巴回家是日常，褲子平均壽命為一個月，因為魔怪們或爬樹或入草叢，很快就把褲子穿得破爛。所以說，大家看似童話式的幼童生活，基本上都是建築在媽媽們的辛苦上的。