學障、ADHD買醫療保被拒　業界：SEN存在不確定因素屬不受保範圍

小孩生病是常有的事，在換季或流感高峰期，更可能每星期都要看醫生，很多家長都會替子女購買保險以減輕醫療負擔。有家長最近在網上表示，有語言障礙及社交障礙的小孩買不到保險，同時有很多SEN家長都表示有類似情況，並多是買不到醫療住院和意外保險。 記者就此事向保險業界查詢，有保險公司發言人指現時很多保險公司都把SEN列入不受保範圍，然而每間保險公司的保障範圍和核保鬆緊程度都不同，她建議如家長真的想買保險，不妨多找各公司提供的保險產品作比較。

或許確診後會帶來各種不便，但家長亦不應因此拒絕評估，以免錯過黃金訓練階段。有家長認為拒保屬歧視，梁小姐則表示這跟投保人有家族遺傳病而被拒保的道理是一樣的。（資料圖片，相中人與報導並無關連） 話題一開，很多SEN家長都表示有類似經歷，例如有學障的小孩買不到、「只買到意外保」，又或「當年想買XXX，點知條友問我小朋友言語障礙幾時會好返」亦有家長表示不能理解，認為語障和讀障不屬身體健康範圍，「語障唔會導致、引起其他疾病…發燒、哮喘呢啲關語障咩事？」不明白為何不受保，也有家長苦訴「小朋友病起上嚟，等政府醫療，真係好慘，喺香港，窮人連病都無資格」。 記者向多位SEN家長了解，利太兩名小孩分別有專注力不足及過度活躍症（ADHD）、自閉症和輕度智障，數年前曾向保險經紀口頭查詢，經紀表示「有機會無得賠」。另外一名家長的小孩有學習障礙，在評估後想買保險，向兩間公司查詢後都不成功：「職員叫我仔大一點再評估，如果好過之前再同我試。」

因為沒有任何保險，戴姑娘指當時的檢查全數皆自行付擔。 只能買到旅遊意外保險 特殊學習需要家長協會主席戴姑娘表示此問題其實已存在已久，她的兒子, （22歲）也有ADHD、讀寫障礙、發展性協調障礙和色弱等問題，她在兒子小學時向三間保險投保想購買醫療和意外保險皆被拒，其中一間明確表示因兒子屬SEN，因而被列入不受保範圍。戴姑娘指兒子2018年初身體某部份腫脹，患疑長有惡性腫瘤，幸好最後檢查出只是兒時撞傷後留有的舊患，但在公立醫院和私家醫院照超聲波的費用皆全部自行負擔。 戴姑娘曾就此問題向保險業咨詢：「保險業除了認為自閉症、ADHD屬精神科範圍，亦認為學障屬腦部問題，亦不知道日後有何問題衍生，因而一併列進不受保範圍。」她指一直以來兒子只能買到旅遊意外保險。

康宏理財服務有限公司聯席董事梁惜君小姐表示，在保險公司角度來說，投保人的健康現狀十分重要，如投保人身體已有毛病或任何狀況，便會根據現況考慮是否接受，或開出不同的受保條件，「SEN是一個很概括的講法，雖然講是特殊教育需要，但除了學習障礙、ADHD，視覺、聽力、障礙，語言障礙，甚或長期病患也包括在內，程度可以很輕微，也可以很嚴重。而保險公司的核保考素因素包括歲數、工作能力，自理能力、家族遺傳、醫生的評估或報告等等。」

保險公司指SEN存在未知因素

在家長眼中，學障可能只是認字能力差、字體潦草，梁小姐表示對保險公司來說卻是個未知的因素：「保險業認為學障是腦部發育、神經系統發展有缺乏，視之為先天性、已存在的疾病，因為涉腦部和神經，當中還有很多不確定的因素，將來有其他問題的機率亦較大，因為會列入不受保範圍。」另外如以語障為例，亦有保險經紀指核保部或會擔心語障小孩不能清晰表達身體上的不適，以致患病初期未能察覺，到發現時情況已十分嚴重，所需的醫療亦因而幾多。

梁小姐同時亦指出，每間公司的保障範圍，核保鬆緊程度都不同，通常收到投保人申請後，會根據狀況而開出4個不同的核保結果，一是正常批出，收一般保費；二是收加額外保費，又或有不保事項；三是暫時拒絕受保，投保人需延期申請，以ADHD為例，如小孩接受數年訓練後，情況有幾好，成功投保機會便會增加；四則是拒絕受保。