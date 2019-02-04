【農曆新年】擺好家居風水迎豬年　催旺健康、財運、學習運｜夏火

一年之計在於春。筆者執筆之時，尚餘數天便交立春，正式步入2019年己亥年，屬豬之年。讀者們想必正忙為新一年作籌謀吧！ 【編按：作者為夏火】

（GettyImage） 豬年在家居風水上讀者應注意什麼地方？2019年在玄空飛星盤中8白星入中，我們得知東面飛臨6白星、南面3碧星、西面1白星、北面4綠、東北面2黑星、東南面7赤星、西南面5黃星、西北面9紫星。 提防疾病和災難 當中2黑和5黃星至關重要，原因是此二星代表了疾病和災難之意，因此在家居風水佈置上都要格外留意，切勿引動此方之凶氣。

2黑在東北而5黃在西南面，正好形成由東北至西南為一直線，那麼我們在家居佈置上就不應引動從東北至西南家中所涵蓋的地方，如家中此方向是走廊通道、廚房或廁所之類的話，則容易引發這二星之凶性（因居住其中之人必經過此二方位和使用廚廁），因而引動其凶氣，為住於此宅之人帶來災病。

然而8白星為八運（2004-2023年）之旺星，這星主財也主人丁。剛好本年居東北和西南中間，如引動此直線除了會引動凶氣，同時也會引動8白星之旺氣，這在財運上是好事但在個人健康則不吉。

（GettyImage） 解救方法是清空從東北至西南方之地方，務求這兩個方位和中間8白星之地方明亮、清潔和安靜; 不要有產生能量之物如風扇、傢具雜物和污穢物在這二方位上，使其安靜而不引動凶氣，而8白旺星則得以發揮其效力。 西、北為文昌星 另外西面1白星和北面4綠星為文昌星，1白星為魁星，主文學、藝術、名聲，如遇吉時有升遷、名聲顯揚。而4綠星遇吉時主功名、升官、發財。因此這二星被視為吉星，如走在一起有「1 、4同宮準發科名」之言。 家中此二個方位如能夠保持清淨、光潔、空氣流通則家長和子女在此學習或工作，均可獲得事半功倍效果。男性家長或兒子可坐於西面方位來學習，因1星是中男象徵。而女性和女兒則可坐於北面方位來學習，因 4星是長女象徵。

另外9紫星位於西北方為八運進氣星，9紫被視為喜慶之星同時亦是財星之一。9紫星位置被 1白西面和 4綠北面兩方位所包夾，因此西北方其吉力更大，家中成員在此方位學習和工作，效果更美滿，尤以男性長輩和長子更佳。

各位讀者如能在2019年己亥年好好運用這些方位，除有助個人健康，亦會催旺財富的增長。祝願各位新的一年「豬肥屋潤」有一番新的氣象。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。