【農曆新年】玄學家陳定幫分享　過年湊女心得及傳統春節習俗宜忌

傳統上，農曆新年前夕有不少禁忌或需要注意的習俗，至今我們都會遵循。例如年廿八洗邋遢、大年初一不洗頭。但大家知道背後的原因嗎？玄學家陳定幫師傅（Clement）將會為大家解釋一些傳統的新年習俗，又會分享一下自己身為爸爸會如何跟女兒和家人歡度農曆新年。

陳定幫在年廿七會抽時間檢視一下要為女兒添置，並全家出動去買新衣新鞋，迎接豬年來臨。 年廿七添新衣 今日是年廿七，Clement會抽時間檢視一下有甚麼還未為女兒添置，一家人一起去買新衣新鞋。他說：「如果正月買褸，跟『嬲』發音一樣，意頭不好。」 年廿八洗邋遢 到了明天年廿八，當然是「洗邋遢」。但被問到為甚麼要在年廿八「洗邋遢」呢？Clement表示跟一句俗語有關：「『年廿八洗邋遢，若然不洗豈會發。』這習俗其實是取其諧音『易發』，好意頭。因此在這段時間清潔，便可以財源滾滾來。」Clement解釋由於「塵」與陳舊的「陳」同音，民間認為「除塵」有「除舊迎新」、「萬象更新」的含意。而「洗邋遢」除了是清理家居之外，自身也要潔淨，包括沐浴、洗頭及剪髮等等，因此在過年前做好自身與家居的清潔，便可去除過去的霉運，能夠大吉大利。

（Getty Images） 傳統的家庭在洗邋遢的時候，通常會再做兩件事： 一、薰香

將梧桐葉灰和枷楠香放入香爐燃點，同時關閉門窗30至45分鐘（屆時人類和寵物都需要離家），之後再開窗通氣。這個是傳統殺菌除蟲的方法，亦有除去污氣的作用。

傳統相信碌柚葉可以去除霉運。(getty images) 二、碌柚葉洗身 傳統相信碌柚葉可以去除霉運，所以在洗邋遢的時候，會用碌柚葉加水灑淨家居角落，當晚亦會用碌柚葉洗淨全身，以最佳狀態迎接新的一年。

年廿八，陳定幫師父會叫女兒執拾一下自己的「財產」（即玩具）。(圖片由受訪者提供) 而Clement也會叫女兒執拾一下自己的「財產」（即玩具）。「如果還有新淨、甚至未玩過的玩具，又或者一些已經不適合她年紀玩的玩具，我們會捐贈予有需要機構。」他希望讓女兒養成自己收拾的習慣外，也令她明白不要浪費，可以跟其他小朋友分享愛及歡樂。

陳定幫一家大細在年廿九會返太太外家吃團年飯，年三十就會留在自己家跟父母吃團年飯，應節一番。（圖片由受訪者提供） 年廿九外家團年 年三十吃年夜飯 年廿九Clement會帶小朋友到老婆外家吃團年飯；年三十就會留在自己家跟父母吃團年飯。到底為甚麼要吃團年飯呢？Clement說：「其實早在西周時期，民間就有過年吃喝慶豐收的風俗，只是當時的新年並不是在我們現在的年初一，而是在冬至或立春等時間。在《穀粱傳·桓公三年》：『五穀皆熟，爲有年也。』中，可以看到我們的祖先經過一年勤勞工作後，到了五穀大熟之時，就應該一家人聚在一吃頓飯來慶賀歲序更新。」

（Getty Images） 另外，人們認為年夜飯有逐疫、驅邪、健身的作用，因此年夜飯的特點是全家大團圓的宴會，吃過年夜飯後大家身體健康，去除穢氣。此時無論男女老幼都要參加，為了這個團圓，外出的家人或子女都要趕在除夕前返回家來。圍爐時不分長幼皆一起吃，在家的成員一定要等到全家到齊了才可開動。如果有人沒能及時趕回來，餐桌上就一定要給未歸人留一個空位，擺一雙筷子，表示全家團聚。

Clement太太楊錳霏會教女兒跟她一起做湯圓作為飯後甜品。(圖片由受訪者提供) 新年前，Clement亦會請女兒幫忙入利是，「小朋友到了一定年紀，如果能夠與大人一起參與這件事，她會覺得自己大個女，有投入感而且願意幫手，久而久之亦可以增加她的家庭觀念。」今年Clement太太楊錳霏還會教女兒跟她一起做湯圓作為飯後甜品。

（Getty Images） 行花市 買年花 行花巿都算是香港的傳統之一，原因好簡單，人流多人氣旺，人多開心有正能量，去行幾個圈當行大運。而擺放年花就有花開富貴的意思，又代表增添生氣，加上陣陣清香也能使家中更具新年氣氛。不過因為鮮花不能擺放太久，所以Clement通常都會年廿九或年三十先才去買。 年三十晚飯後給壓歲錢 年三十晚吃完飯後，父母就會給小朋友壓歲錢的，並會叫他們放在枕頭底下。Clement還會放一對有葉的桔子和一封小利是在女兒的床頭附近，寓意大吉大利。 Clement說：「壓歲錢又叫做『過年錢』，最早祖先是用紅線穿過100個銅錢，代表著長命百歲，現在則演變為將錢放到紅包中，而且數目必須要是偶數，以求吉利。而為甚麼叫『壓歲』呢？原來古代有個鬼怪叫做『崇』，小孩可以用長輩給的壓歲錢來賄賂鬼怪，平平安安度過一歲。『崇』跟『歲』兩者發音相似，久而久之就成為了壓歲錢。

陳定幫新年會為女兒穿上紅色衣棠，圖為大女陳楚翹及細女陳楚惠。（圖片由受訪者提供） 新正頭拜年前裝身準備 Clement一家會準備新衣待初一拜年時穿著，他們習慣由內衣到外衣都換新的。另外無論屬什麼生肖，Clement都會建議穿紅、橙、紫等鮮色系列，配襯些少其他顏色。 而剪髮就要在初一之前完成，因為跟新正頭不會買鞋一樣，意頭不好；方便的話可在年廿八洗邋遢時完成，去舊迎新。如果太忙趕不及在初一之前理髮，都盡量過了新十五才進行；可以的話，最好過了整個正月才去。洗頭的話就會在年三十晚睡前做，避免初一早上進行。

新正頭習俗與避忌

大年初一 宜忌：

－在許可的地方燒炮仗，象徵趕走年獸；並在神明前供奉甜湯圓，以示開春。 －穿上新衣新鞋，代表萬象更新！穿上紅色內衣，取其「鴻運當頭」之意頭。 －吃瓜子，象徵「多子多孫」﹔糖蓮子表示「連生貴子」﹔糖蓮藕寓意「年年都有」。 －避免吃粥，否則這一年外出會被雨淋，甚至大雨會將沖散田土。此外，吃粥是貧窮的象徵，初一吃粥，恐怕之後都得過著窮困生活。 －部分客家人與閩南人會吃早齋，據說初一吃素代表全年吃素。 －嚴禁使用掃帚與倒垃圾， 會把家裡的福氣財運掃掉；若真要動掃帚，記得由外往內掃！ －盡量不動針線較剪，一旦有差錯，會招致破敗等不吉利的事；也有可能把剪斷財路。 －初一打破碗碟杯盤，意謂著這年會有「破運」，補救方式是用紅紙包起，口中唸「歲歲平安」等吉祥話，如家中有神台，可放在神台數日，有化解災難之意。 －不能睡午覺，男人在這一天睡午覺，古時代表其田畦就遭受崩壞；女人在這一天睡午睡，爐灶會塌陷。這亦是取古意，勸人不要懶散。 －忌洗衣，因為水神生日是初一、初二，因此這二日不宜洗衣。 －不可以躺在床上說恭喜，傳說會導致長年臥床！ －不能打人、罵人以及哭泣，以保持好兆頭。 －避免說出「破」、「死」、「病」、「輸」、「敗」等不吉利的字眼；若不慎犯忌，要以吐唾沬、說「童言無忌」等方式化解可能的不祥後果。 －記得要在年前還清債務，如果已欠過年，初一到初五也不能上門討債，否則會倒楣一整年！ －出嫁的女兒初一不能回娘家，據說會讓娘家破敗。

大年初二 宜忌：

－出嫁女兒偕女婿回娘家的日子，稱為「回門」。早期還須由娘家兄弟前來迎接，並準備紅包分送給小輩。 －回門時不能空手，且帶給娘家的禮物，必須是雙數，單數則不吉利。 －做牙。祭拜土地公，早期多以牲禮祭拜，現代逐漸改為鮮花水果。

大年初三 宜忌：

－赤口日，俗稱「赤狗日」，不宜外出或宴客。