【農曆新年】巧選全盒零食　健康兼有好意頭！｜謝嘉雯中醫

新年將至，媽媽們除了忙著辦年貨、大掃除外，當然還要準備大人小朋友都喜歡的全盒啦。可是，全盒多擺放糖果朱古力，或是以白糖漬製的傳統小食「八甜」（糖蓮子、糖馬蹄、糖椰角……）不但高糖分，還可能含有防腐劑， 對身體無益。

中醫以乾燥的龍眼果肉入藥，稱作桂圓。桂圓性溫、味甘，具有益脾補虛、養血安神的功效，而且味道可口，甜而不膩。

《本草綱目》記載：「杏，心之果，能健心、暢通腸道」 。中醫認為，杏性甘味酸，可潤肺定喘，生津止渴。杏脯乾含有豐富的纖維和維生素A，有益於消化系統和眼睛健康。

其實，只要巧妙轉換其他健康零食，大家既可於新年食得安心，又不失吉祥意頭。

「鴻」運當頭──大紅棗

中醫認為棗；味甘性溫，能補氣健脾、養血安神。棗有大棗、小棗之分，成熟大棗色澤通紅、甘溫質柔。食用大棗以新疆聞名，因新彊日照時間長，溫差大等獨特的地理氣候，因此出產的大棗體積較大而味道亦較其他產地的大棗甜。

開心果。（GettyImage）

紫氣東來──紫薯片

紫薯除具有普通紅薯的營養價值，還能益氣補虛、健脾胃。紫薯還含有豐富的花青素；花青素有很強的抗氧化作用，有助修復受損細胞和抗氧化，延緩衰老。

如果家裡有食物風乾機，可以自製紫薯片；或是選購一些不經油炸的紫薯片，吃時香脆可口又沒有油膩感。

笑口常開──開心果

開心果含有豐富的油酸，有益於心血管健康。開心果的紫紅色果衣中含有豐富的原花青素，果肉則含豐富的葉黃素和玉米黃素，有助延緩眼睛退化，在這個電子產品充斥的年代，有助保護大人和小朋友的眼睛健康。家長宜選購原味的開心果， 每次食用份量不超過10-15粒為宜。

祝大家身體健康、心想事成。小朋友學業進步、快高長大！