【農曆新年】小朋友拜年禮儀　8招走天涯｜博士媽媽

下星期便是農曆新年，新年是中國人傳統及重要的節日，相信許多家長都會帶著孩子到不同親戚家拜年，有時候更會見到一些平日較少見的親戚及長輩。在這些時候，家長應預先教小朋友一些拜年禮儀，以免出現場尷尬場面。

（GettyImage） 1.簡單拜年賀詞 拜年時候大家均愛聽吉祥說話，家長不妨在從中先教小朋友一些簡單易記又好意頭的說話，如恭喜發財、新年快樂、恭賀新禧等，如兩歲以下的小朋友，未必能說出完整說話，家長也可以將祝福的四字詞縮短至兩字，簡單說恭喜恭喜。 2.抱拳作揖微笑走天涯 若孩子年紀太小，難記太深的詞語，又或說話詞彙未夠豐富，家長可索性教小朋友做恭賀動作，抱拳作揖，教他們拜年時微笑打招呼便可走天涯。

3.收利是要說謝謝

利是是長輩對後輩的祝福，父母應在拜年前先向小朋友講解，當收到利是後要向長輩答謝，要向派利是的長輩說謝謝，切忌老奉將利是袋入袋中或求其遞給媽媽便算。做一個有禮貌的小朋友，也很重要。

（GettyImage） 4.不要當面拆利是 雖然俗言有云童言無忌，但如小朋友當面拆利是或當著派利是的長輩說出所收到利是金額，是一件很無禮貌的事情，也會令長輩尷尬萬分。家長們應教小朋友不要當面拆利是，相信兩、三歲的小朋友已有一定的忍耐力，亦可收到利是後先交給父母保管。家長也可預先替小朋友安排一個小袋子，將所有利是先放進袋中，待回家或過年後才拆利是。 5.不要將全盒翻箱倒籠 每個家庭必備全盒招呼來拜年的客人，全盒擺滿各式各樣的糖果小食，小朋友看到小食當然吸引，家長們也要教小朋友適當禮儀，千萬別為了找自己喜愛吃的糖果，將全盒翻箱倒籠。家長亦要教小朋友節制，不要拿太多糖果，一來還有其他親友需要吃糖果，二來吃得過多糖果，小朋友也會很易生病。

（GettyImage） 6.讓孩子帶少量熟悉的東西陪伴左右 拜年時見到的親友未必是經常相見，往往是一年才見一次，幾歲人仔見到陌生親友時，或會感到害羞，建議家長可帶一些孩子愛吃的食物或愛心玩具陪伴左右，增加小朋友的安全感。 7.不要強逼孩子叫人 小朋友在陌生環境或緊張時，有時也會拒絕叫人，這對家長來說頗為尷尬。如三歲以上的孩子，家長可鼓勵孩子和長輩打招呼、介紹自己後，便可玩耍等，鼓勵他們在舒服的情況下叫人。 8.慢熱孩子可先Warm up 許多大人看見可愛的小朋友，都會忍不住抱抱攬攬，但對於慢熱小朋友來說，卻感到吃不消，甚至會嚇至大哭。如家長知道孩子是慢熱，可以拖著孩子，讓他們有安全感，熟習環境後才一一向長輩拜年。同樣，當小朋友遇見其他新相識的小朋友時，家長可先陪伴他們玩一會，待他們找到共同話題後，便可功成身退，讓孩子們自己玩耍。