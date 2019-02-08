【福有攸歸】利是封、年桔、賀年食品　3大新年物資回收詳情

農曆新年期間，購買年花、賀年禮品及利是封來應節無可避免，但節日過後，除了把它們送去堆積區，還可以送往回收，記者為大家搜集了利是封、桃花、年桔和賀年食物四種應節用品的回收活動。循環再造不但可以延長它們的壽命，更可幫助弱勢人士。

綠領行動每年都會舉辦利是封回收重用大行動，今年新年前在各區派發了超過600萬個「新生利市封」，而今年的回收活動則會於2月12日至2月26日起將回收利市封，而回收點則會稍後公佈，有興趣市民請留意網頁。

如機構/公司有興趣參與本計劃捐贈年桔；非牟利機構/農場有興趣接收年桔，請於2019年2月20日或之前填妥參加表格，電郵至fungyuenbutterfly@gmail.com 或 傳真至2690-3438。

每逢農曆年後大部分的年桔都會被送到堆填區棄置，相當浪費，環保協進會鳳碟園保育區將舉辦「年桔轉贈配對網絡」計劃，透過配對方法，令捐贈機構/公司直接將年桔送到有需要的地方，當中包括學校蝴蝶園及農場等等，讓年桔再生！

食德好「新春賀年食物回收2019」收集點。（食得好網頁圖片）

賀年食物回收

除了用品，還有很多非弁利機構會回收賀食物，並轉贈給弱勢社群。

1：食德好「新春賀年食物回收2019」

收集日期︰2月8日至3月31日

回收種類：乾貨類賀年食品、禮盒等糧油類生活食品或現金禮券。不回收須冷藏保存的食品，例如年糕、蘿蔔糕等。

食物要求：必需包裝完好，尚未開封，食用期限為4月30日之後。

收集點：世貿中心、APM、新世紀廣場、V city、大埔超級城、新城市廣場、將軍澳廣場及「食德好」中心。

詳細收集地址：https://goo.gl/usU4w5

2：惜食堂

惜食堂全年都持續進行食物回收，市民可就損贈的食物種類，前往適合的收集點。

收集日期︰全年

回收種類及求：食用有效期兩星期或以上、包裝未開封及完好的乾貨食物或飲品、冷藏及急凍食物

收集點：惜食分餉站（九龍荔枝角瓊林街93號龍翔工業大廈四樓F室）、惜食堂深水埗廚房（九龍海壇街235號豐盛大廈地下）、惜食堂柴灣廚房（香港柴灣安業街12號長益工業大廈11樓A室）

詳細收集要求及地址：https://goo.gl/RMPSBq

3：健康行動有限公司

「健康行動」定期舉行「惜食行動」，市民可直接把剩餘的賀年食品直接把食物送到位於聯和墟舊街市的「健康行動」回收中心。回收種類：所有食物，包括蔬菜、零食、糕點等

收集點：粉嶺聯和墟聯和道聯和墟舊街市

查詢：3176 7650

4：聖雅各福群會「賀年食品及乾糧收集行動」

收集日期：8/2/2019-8/3/2019

食物要求：接受捐贈包裝及食用日期不少於8星期的賀年食物、米、麵、罐頭及其他耐存食品。

收集點：聖雅各福群會總會902室（香港灣仔石水渠街85號）、西安中心（香港西營盤西安里10號福祥閣地下1-3號舖）、慈惠軒（九龍石硤尾大坑西邨民興樓地下1-3號舖 / 新界葵涌石籬(二)邨石歡樓低層地下）

查詢電話:2975 8777(眾膳坊)/3974 4679(FOOD-CO)

詳情：https://goo.gl/qfeBLy