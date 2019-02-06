文化差異：交通篇—倫敦人已習慣了三線崩壞？│倫敦爸媽

幾個月前香港打風後交通大擠塞，我們身在倫敦也有留意。這種情況真的應該讓「打工仔」留家工作！
在倫敦，本地人面對類似三線崩壞的情況會表現冷淡、保持沈默，原因是他們已習慣，即使出聲也沒有用……
（撰文為倫敦爸媽湊mo有事就記）
很多人都想換個地方居住，但面對文化差異，你能適應嗎？
幾個月前香港打風後交通大擠塞，我們身在倫敦也有留意。這種情況真的應該讓「打工仔」留家工作！
在倫敦，本地人面對類似三線崩壞的情況會表現冷淡、保持沈默，原因是他們已習慣，即使出聲也沒有用……
Tube，即London Underground倫敦地鐵的簡稱，是全世界第一條地下鐵路系統（150年前的1863年已開通），共11條線。可能因為它歷史太悠久……所以差不多每天都有延誤和信號故障的問題。從最新出版的數字統計得知，在過去兩年，Tube共有4000次信號故障 （平均每天有5次以上），總延誤時間達884小時！
對於這些突如其來的延誤，我們起初都很不習慣，在不動的車廂裡會心急如焚，怕開會遲到，怕不知怎樣解釋。但是，倫敦人都見怪不怪，對於地鐵延誤「當食生菜」。基本上，只要你遲到然後說「tube delay」，大家便會深表理解。哈哈，很好用的藉口！
延誤算是微不足道的問題，我們一年試過10次以上會突然被「趕落車」。原因很多，包括信號非常故障、某站有可疑物品而封站、有人跳車等。我們真的佩服倫敦人面對這種情況仍然是木無表情的。我們唯有學懂表面平靜，心裡滾動自己知。以前我們也不太有所謂，但當有了小朋友後，當這情況會令我們比平時用多一倍時間才能到達BB的幼兒園，我們心裡真的粗口橫飛。
夠恐怖嗎？還未！讓我們再分享一下近來乘巴士的經歷……真的是「講不出聲講不出聲」！
首先，非常奇怪的事情：倫敦巴士的制度是容許在中途站換司機的！你沒看錯，是中途站！當我們坐著坐著去到某個中途站時，會突然聽到擴播請大家靜心等待，因為要換司機。
我們第一次經歷時真的呆了、不懂反應，但身邊其他乘客都神態自若……滿滿的車廂所有乘客都在等，交更的司機終於來了，而他竟然還施施然跟下班司機「吹下水」！我們心裡又以助語詞表示「唔_係呀嘛？！」
一天一天過去，我倆都慣喇，心想只希望他們少聊兩句，快點開車。可憐的是，Mo爸Mo媽每一天都要和Mo BB乘巴士來回幼兒園，而我們永遠不知道巴士司機要什麼時間換班的。
天寒地凍連人帶B被趕落車，相信沒有港人會接受呢。
上星期，Mo媽差點崩潰！當Mo媽帶著MoBB放學如常乘巴士，希望快點回到家讓BB食晚餐，然後準時7點睡覺 (是的，大部分英國BB都是很早睡的)，當巴士去到那中途站時，要換班的司機竟然未到！全車乘客等一個遲到上班的司機！
Mo媽心裡真的有火山爆發的感覺，而 MoBB 這時又因爲肚餓加眼瞓而開始不耐煩地投訴（開始喊），喊到整巴士的人都望住我，令我更不知所措。
身邊的乘客卻依然若無其事地等，直到了10分鐘，司機仍然未到 （我選擇等因爲根本沒有其他路線……），終於開始有人鼓燥。司機當然也很憤怒，因為他要延遲放工。苦等12分鐘後，新司機最終慢慢上車，下班司機一支箭般下車。如果這情況出現在香港，我猜那個司機一定會被人以粗口問候，再被放上網路公審。
最令人驚嘆的是，第二日，類似的事件又發生，但這次等了10分鐘（明明不同班次！），新司機仍然未到，舊司機決定要放工，叫我們全車乘客下車……下車？大哥，天寒地凍（當時是零度）被迫帶著MoBB下車再等車，Mo媽快昏倒了……
完。
你接受到嗎？
Mo爸Mo媽媽是在倫敦工作雙職父母，有一個好可愛的MoBB。2016年，2人跳出安全圈圈，Mo媽辭去教育心理家的工作跟Mo爸從香港飛到倫敦工作。本來適應不錯，但BB來了之後，文化差異無限放大！
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