文化差異：交通篇—倫敦人已習慣了三線崩壞？│倫敦爸媽

在倫敦，本地人面對類似三線崩壞的情況會表現冷淡、保持沈默，原因是他們已習慣，即使出聲也沒有用……

幾個月前香港打風後交通大擠塞，我們身在倫敦也有留意。這種情況真的應該讓「打工仔」留家工作！

很多人都想換個地方居住，但面對文化差異，你能適應嗎？

幾個月前香港打風後交通大擠塞，我們身在倫敦也有留意。這種情況真的應該讓「打工仔」留家工作！

在倫敦，本地人面對類似三線崩壞的情況會表現冷淡、保持沈默，原因是他們已習慣，即使出聲也沒有用……

Tube，即London Underground倫敦地鐵的簡稱，是全世界第一條地下鐵路系統（150年前的1863年已開通），共11條線。可能因為它歷史太悠久……所以差不多每天都有延誤和信號故障的問題。從最新出版的數字統計得知，在過去兩年，Tube共有4000次信號故障 （平均每天有5次以上），總延誤時間達884小時！

對於這些突如其來的延誤，我們起初都很不習慣，在不動的車廂裡會心急如焚，怕開會遲到，怕不知怎樣解釋。但是，倫敦人都見怪不怪，對於地鐵延誤「當食生菜」。基本上，只要你遲到然後說「tube delay」，大家便會深表理解。哈哈，很好用的藉口！

延誤算是微不足道的問題，我們一年試過10次以上會突然被「趕落車」。原因很多，包括信號非常故障、某站有可疑物品而封站、有人跳車等。我們真的佩服倫敦人面對這種情況仍然是木無表情的。我們唯有學懂表面平靜，心裡滾動自己知。以前我們也不太有所謂，但當有了小朋友後，當這情況會令我們比平時用多一倍時間才能到達BB的幼兒園，我們心裡真的粗口橫飛。

夠恐怖嗎？還未！讓我們再分享一下近來乘巴士的經歷……真的是「講不出聲講不出聲」！

首先，非常奇怪的事情：倫敦巴士的制度是容許在中途站換司機的！你沒看錯，是中途站！當我們坐著坐著去到某個中途站時，會突然聽到擴播請大家靜心等待，因為要換司機。

我們第一次經歷時真的呆了、不懂反應，但身邊其他乘客都神態自若……滿滿的車廂所有乘客都在等，交更的司機終於來了，而他竟然還施施然跟下班司機「吹下水」！我們心裡又以助語詞表示「唔_係呀嘛？！」

一天一天過去，我倆都慣喇，心想只希望他們少聊兩句，快點開車。可憐的是，Mo爸Mo媽每一天都要和Mo BB乘巴士來回幼兒園，而我們永遠不知道巴士司機要什麼時間換班的。