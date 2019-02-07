【親子理財】子女放假要求高消費活動　專家籲家長勿縱容

每次一到學校長假期，不難發現一些主題樂園、電影院及連鎖式室內兒童遊樂場都擠滿人群，除了入場門劵，還有手信、小食、主題餐廳等周邊消費，以一個三至四人家庭為例，消費可能已經過千。親子理財專家爸爸李錦在研究調查青少年消費報告時發現，有只有八歲的小朋友一年去超過10次旅行，他坦言這對小朋友來說並不是好事。「如果家長本身是很忙，常常工作至九時才回到家，所以就用旅行來放鬆，希望多些親子時間，雖然這是無可厚非，但家長要提防養成小朋友不懂珍惜的心，以為去玩、去使錢是理所當然。相反，如果對一些未能負擔太高消費場所的家長來說，就應該對子女坦白家庭的經濟分配，切忌報喜不報憂。」 攝：鄧倩螢、朱潤富 攝錄及剪接：李紫銘

今集探討問題：

「兒子一放假就要求爸爸媽媽帶他去主題樂園、連鎖式室內遊樂場及戲院等高消費地方，但媽媽又不好意思拒絕，怕讓兒子失望，以為父母不愛他；惟每次光顧這些消費場所，開支動輒數百至數千元不等，令家庭經濟負擔增加。」

理財錦囊 ●家長須先檢討自己是否透過高消費活動來減輕工作壓力或彌補不能陪伴子女的時間 ●慎防令子女覺得奉旨可以去高消費場所 ●先向子女坦白父母收入分配 ●向子女說明不去高消費場所不代表愛錫他們 ●父母用真誠態度與子女溝通即可 ●坦白有助子女建立同理心，更明白爸爸媽媽的付出 ●從而有助子女積極學習，建立發奮向上的動力

前法興證券環球股票產品董事李錦近年積極推廣親子理財。 關於李錦 「兒童及青少年理財教育推廣基金」聯合創辦人及導師兒童、青少年理財教育博士生，兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士，墨爾本大學經濟學士青少年理財教育導師於2016年8月發佈「家庭教化與青少年理財關係」研究調查報告，對家庭理財和青少年的理財態度和行為進行分析和提出建議著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》等前投資銀行理財及結構產品發行人，證券策略師 場地：童書館My Storybook

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