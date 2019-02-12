【BB嘔奶FAQ】如何防止？怎分辨是否胃酸倒流？何時要去醫院？

「寶寶怎麼又溢奶（俗稱：嘔奶）？」許多新手爸媽一看到孩子溢奶，就驚慌失措，急忙帶着孩子就醫，台灣國泰醫院小兒科主任級醫師林隆煌指出，未滿1歲的寶寶容易溢奶，這是相當常見的現象，如果過了1歲，還是繼續溢奶，就應就診，檢查是否為胃食道逆流等腸胃疾病。

未滿1歲的寶寶容易溢奶，這是相當常見的現象，如果過了1歲，還是繼續溢奶，就應就診，檢查是否為胃食道逆流等腸胃疾病。（Gettyimages／視覺中國）

林隆煌醫師指出，溢奶通常發生在寶寶剛喝完奶後打嗝、哭鬧或活動，此時，尚未排空的奶再逆流回食道，並從嘴角少量流出。情況與因為疾病導致的嘔吐，兩者明顯不同。

林隆煌醫師說，溢奶最常發生在1～6個月大的寶寶，到了4個月大時為溢奶的高峰期。之後隨着年齡增長，胃食道括約肌發育完全，以及添加副食品，而逐漸改善，約9成的溢奶寶寶會在1歲前自行緩解。

如果寶寶身高體重都正常的增加，食慾也正常，家長就無須太擔心，建議每次餵食寶寶後，幫忙排氣、拍嗝，並採30度「頭高腳低」姿勢，以減少溢奶。

林隆煌醫師指出，如果溢奶症狀未隨着年齡慢慢改善，可能需考慮寶寶是否有胃食道逆流的疾病。如果寶寶大量吐奶的頻率偏高，且超過一半以上，特別是1個月以下的新生兒，就應請兒科醫師評估。

林隆煌醫師說，有些寶寶溢奶的量比較多，看起來像是吐奶，可能是正常的，但也可能是疾病的徵兆。

此外，如果嘔吐物帶有鮮血、咖啡渣狀或綠色膽汁，或合併其他症狀，例如持續腹脹、異常哭鬧、發燒、精神活力不佳、食慾下降、脫水或糞便有血絲黏液，務必立即就診，接受評估和適當治療。

如果溢奶症狀未隨着年齡慢慢改善，可能需考慮寶寶是否有胃食道逆流的疾病。（Gettyimages／視覺中國）

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶溢奶怎麼辦？ 專家說1歲前為正常現象】