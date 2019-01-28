【新手爸媽】飲完奶不能洗澡？應先洗哪處？一文看清BB沖涼注意位

幫寶寶洗澡，對於新手爸媽而言不是件簡單的事。台灣新店耕莘醫院新生兒中心護理長馮鈺婷表示，若爸媽能清楚了解寶寶洗澡的環境準備及步驟，提前留意可能存在的危險因子，多少能減少心裡的緊張及擔憂，進而與寶寶度過一段美好的洗澡時光。

【環境：溫度、時間控制得宜】

在冬天，爸媽擔心寶寶洗澡容易著涼，馮鈺婷護理長建議，可使用暖氣來調節室內溫度，控制在25℃～28℃為佳。然而，若是夏天，爸媽們也要多加留意冷氣的溫度，尤其是出風口不要直接對著寶寶吹。

至於寶寶應該何時洗澡，馮鈺婷護理長提到，在早期，老一輩都會希望寶寶不要晚上洗，擔心天氣較冷會感冒，但現今暖氣、冷氣十分方便，只要環境溫度控制得宜，避開寶寶剛喝完奶、想睡覺的時間，儘量在餐後1小時較合適。

【步驟：確實做好不慌張】

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【如果洗澡過程中，寶寶耳朵進水怎麼辦？】

馮鈺婷護理長表示，若是因為緊張，不小心讓寶寶的耳朵進水，爸媽別急著用棉花棒清潔，因為寶寶的耳膜十分脆弱，且3歲以前的寶寶耳道較平直，因此只要用毛巾輕輕擦拭，水就會自然從耳朵流出。

【男生女生：生殖器清潔很重要】

該如何清洗寶寶的生殖器，讓爸媽頭痛不已，馮鈺婷護理長表示，寶寶一天排泄次數多，確實將生殖器清洗乾淨能避免感染問題。

男寶寶的陰莖與成人的結構大致相同，但大多數寶寶都是包莖，較容易引發尿道感染，許多爸媽會因此想要推開徹底清潔，馮鈺婷護理長建議，不要過度推壓，每天適度清潔即可，否則會傷害寶寶脆弱的肌膚。

而女寶寶的陰部有著大陰唇、小陰唇，結構較為複雜，馮鈺婷護理長表示，無需特別用力清潔，只要洗完澡後利用毛巾確實壓乾即可。另外，少部分的女寶寶受到媽媽荷爾蒙的影響，會出現假性月經，馮鈺婷護理長提醒爸媽無需緊張，只要確定血是從尿道口出來，就是假性月經，日後會自然消失，但若是在肛門口附近出現出血現象，就要懷疑是便秘問題，可觀察是否因奶粉所引起。

男生女生．生殖器清潔很重要（Gettyimages／視覺中國）

【洗澡危機：不讓寶寶離開視線】

日常生活中，時常傳出因爸媽或保母不注意，把寶寶獨自留在浴室而不幸發生意外的新聞。在幫寶寶洗澡時，不僅要準備好合適的洗澡環境，也不可忽視環境中可能存在的危險因子。

新生兒的皮膚又嫩又滑，對於環境任何刺激物都很敏感，若是水溫控制不當，寶寶就可能燙傷，馮鈺婷護理長提醒，要記住「先放冷水再加熱水」的原則，將溫度控制在37℃～40℃。若無法準確掌握水溫，在將寶寶放入洗澡水前，爸媽可利用觸覺較敏感的手踭試水溫。

而體型較大的寶寶，馮鈺婷護理長建議爸媽一起洗較妥當，避免抓握力道不足，造成寶寶滑落受傷。另外，她也提到，市面上所販賣的洗澡網架，部分爸媽認為短時間把寶寶放在上頭很安全，殊不知一個揮手、踢腳的動作，寶寶就會翻覆、溺水，馮鈺婷護理長強調，即使洗澡網架方便，但將寶寶放上去後，不要輕易的讓寶寶離開自己的視線範圍，爸媽要做其他事情之前，都要先將寶寶抱到安全的地方，避免遺憾發生。

（Gettyimages／視覺中國）

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：莫慌張莫擔心！與寶寶共度洗澡時光】