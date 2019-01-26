【育兒心得】男仔玩煮飯仔一樣有助能力培養！專家教這樣玩最有效

玩煮飯仔不只是模仿，更是有助發展孩子想像力、同理心與社交技巧的重要遊戲，透過角色扮演與換位思考，孩子不但能滿足表現的欲望，更有助於促進孩子在情緒方面的學習。 文：洪郁鈞

玩煮飯仔不只是模仿，更是有助發展孩子想像力、同理心與社交技巧的重要遊戲。（Gettyimages／視覺中國）

學着媽媽每天張羅一家大小的飲食，扮演爸爸拿着工具為家中環境進行修繕工作，玩煮飯仔的遊戲，讓孩子得以模仿、進行角色扮演，將平日對爸媽的觀察化為假裝遊戲，透過想像力，模擬社會生活，同時強化認知學習。

玩煮飯仔：促進重要能力培養

台灣奇威專注力教育中心執行長廖笙光表示，「玩煮飯仔」在孩子的發展上，屬於象徵遊戲，藉由使用替代物、扮演角色，孩子能夠對未來生活有所模擬與學習，無論對男孩或女孩，都是重要的學習方式與發展指標。不管是男孩愛玩的「警察抓小偷」、「超人遊戲」或是女孩喜歡的「廚房遊戲」與「照顧嬰兒遊戲」，角色扮演能刺激孩子發揮無限想像力，同時促進孩子的社會化能力。

玩煮飯仔遊戲能為孩子的發展帶來下列好處（點圖閱讀）▼

增加角色：讓故事更精彩

廖笙光執行長強調，玩煮飯仔的遊戲對孩子的發展具有重要性，上述4項能力其實很需要於學齡前慢慢累積培養，而玩煮飯仔幾乎是最能給予這些練習的一種遊戲。玩煮飯仔的遊戲通常必須要有3個角色參與，才能讓角色扮演的劇本較多元化，如果家中只生一個孩子，父母陪玩時，可透過玩偶，一人分飾兩角，讓故事有更多樣化的發展，或是為孩子尋找年紀相仿的玩伴，讓孩子能有更多機會投入角色扮演的遊戲中。

男孩多玩：可促進情緒發展

玩煮飯仔的遊戲其實不限於女孩，對男孩來說，工具操作、醫師扮演、英雄救援等角色扮演的遊戲，都可以促進孩子上述4項能力的發展，如果家長願意透過引導，讓男孩多接觸角色扮演的遊戲，可增加男孩練習換位思考的機會，對同理心與情緒的發展十分有助益。在男孩與女孩的情緒發展上，經常可觀察到女孩的情緒發展普遍比男孩快兩年，推測應該也與女孩玩煮飯仔的經驗較多有關。

玩煮飯仔的遊戲其實不限於女孩。（Gettyimages／視覺中國）

觀察傾聽：避免過度干涉

孩子生得少，家長陪孩子遊戲的時間增加，廖笙光執行長提醒，陪玩時，家長需避免過度干涉孩子的想像力，應秉持觀察與傾聽的原則，讓孩子主導遊戲，避免加入過多批評與指導。而若在長期的遊戲過程中，發現孩子玩煮飯仔時，已滿3歲，完全無法分享玩具且具攻擊行為、已屆2歲，卻還無法依照玩具功能適當操作，如：不知道話筒要放耳朵，或是無法與他人眼神對視，家長都必須提高警覺、尋求專業評估與治療。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：扮家家酒．玩出孩子的創造力】