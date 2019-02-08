BB幾大才可吃副食品、果汁、堅果、火腿？營養師解拆常見飲食疑問

究竟該何時開始吃副食品？怎樣才能讓孩子愛上副食品？而容易過敏的食物何時讓孩子嘗試？說法眾說紛紜，就讓營養師林俐岑來幫爸爸、媽媽們解答哦！ 文：彭曉薇

寶寶4個月開始吃副食品

林俐岑營養師自己有兩個孩子，大寶與二寶相差6歲，關於副食品的觀念相差甚遠，第一胎時，仍建議孩子從6個月大才要開始吃副食品，但近年來則廣為宣導，4個月大開始就能讓寶寶吃副食品，但她建議家長可以從不同面向來觀察，首先觀察寶寶發展情況，脖子是否已經可以硬挺？身體是否可以依靠嬰兒座椅就能坐起來？有沒有厭奶的情況？看父母吃東西是否表達出興趣？流口水的頻率愈來愈頻繁？體重是否達到出生體重兩倍以上？因為添加副食品後，寶寶奶量可能會減少，擔心寶寶若不吃副食品又加上厭奶，會營養不均衡，導致體重會降低。

究竟該何時開始吃副食品？（Gettyimages／視覺中國）

易致敏食物不需延後吃

以往多半建議6個月後才開始添加副食品，尤其是有過敏體質家族史的孩子，甚至還會被建議雞蛋及海鮮待1歲後再吃，許多長輩都有這種根深蒂固的觀念。林俐岑營養師指出，美國小兒科醫學會與台灣兒科醫學會都已經正式建議，孩子4至6個月大時，就可以開始吃雞蛋或海鮮，不用將這些易致敏食物特別往後延，建議副食品仍以少量多樣性為原則，即使給雞蛋、蝦泥或魚泥都可以，但給予寶寶嘗試後，家長應觀察食用後是否有過敏症狀，每個寶寶狀況不一，過敏的表現可能有紅屁屁、起疹子或眼睛水腫等，所以家長務必多加注意。

寶寶4到9個月大是免疫系統建立，訓練免疫力的關鍵階段，若很晚才給易致敏的食物，說不定會讓過敏症狀更嚴重，所以應該不斷少量刺激，讓身體慢慢習慣，這也是強調副食品「少量多樣性」的緣故。舉例來說，讓孩子品嘗副食品可以第1天吃米糊、第2天可以於米糊中加入紅蘿蔔泥、第3天加西蘭花泥，等到第4天再加魚肉泥，所以只要4天就已經可以吃過4樣，以前都會建議一樣食材吃3天再換，現在可以每天更換，期望寶寶1歲前就可以嘗試多樣食物，才會讓營養均衡。

因為添加副食品後，寶寶奶量可能會減少，擔心寶寶若不吃副食品又加上厭奶，會營養不均衡，導致體重會降低。（Gettyimages／視覺中國）

副食品食材挑選及製作

寶寶4個月大開始吃副食品後，由於腸胃才剛開始要嘗試非奶製品，林俐岑營養師建議，第一階段可以從好消化的穀類開始嘗試，米糊、小米粥、米精或麥精，但請注意米精及麥精不要泡好直接放入奶瓶吸吮，因為若沒有透過吃副食品來鍛鍊咀嚼，就無法鍛鍊口腔肌肉及口語發展能力；第二階段則開始吃蔬菜；第三階段是魚的纖維、肉的纖維或其他蛋白質食物；第四階段才是水果類，因為水果相對蔬菜比較甜，一開始嘗試水果，有些寶寶就不會接受蔬菜，而且要食用果泥，而不是果汁。

食材挑選請以「新鮮」為主要訴求，務必避開加工食品，像是火腿與臘肉都不適合，也請勿給寶寶吃甜食和喝飲料，1歲以前也儘量不要添加調味料，但為了準備的便利，如果大人要吃炒牛肉菠菜，可在炒完後，先挑選一些不要過度添加調味料，如此一來就不用特地準備一份寶寶副食品，減輕職場婦女們的負擔。

食材挑選請以「新鮮」為主要訴求，務必避開加工食品，像是火腿與臘肉都不適合。（Gettyimages／視覺中國）

副食品的質地在4至6個月要泥狀、7至9個月則可以更加濃稠、10個半月則可以吃半固體狀，等到1歲後就可以開始吃固體食物，但近期愈來愈多人關注的「嬰兒主導斷食法」（baby-led weaning，BLW），請家長在孩子嘗試BLW時，請全程在旁關注，以免孩子吃太大口而噎到。

林俐岑營養師提醒，很多家長很心急，希望孩子立刻吃很多副食品，甚至馬上取代一餐奶，但請以寶寶不排斥吃副食品，養成吃飯的好習慣為前提，再慢慢提高副食品份量和取代奶量，期望一歲寶寶在奶量與食物的比例是4：6，等於一天吃三餐，額外補充2～3次的奶量，若有疑慮可以看生長曲線，與小兒科醫師及營養師做進一步探討。

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採訪諮詢：台灣營養師林俐岑

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：搞定孩子的胃！從副食品開始】