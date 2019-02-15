【兒童健康】網傳秒速剝牙法　牙醫警告勿學：可令恆齒歪斜不正！

假期是學童兒科的旺季，許多家長假期間帶孩子整理牙齒，或是拔牙，台灣台中慈濟醫院牙科主治醫師黃心若提醒，家長應重視孩子拔牙問題，因為拔牙不簡單，絕對不像網路拔牙影片有趣，平常應該讓孩子養成正確口腔衛生的好習慣。

網路影片千奇百怪，有着許多意想不到的幫孩子拔牙方法。（Gettyimages／視覺中國）

網路影片千奇百怪，有着許多意想不到的幫孩子拔牙方法，例如將牙齒綁着細線，另一端緊繫着門把，有人突然其來開門，就順利拔牙，不過，這潛藏着口腔健康風險。 「拔牙一點都不簡單」黃心若醫師說，一般人無法判斷是否有殘餘牙根，或牙根有沒有問題。如果仍殘留着牙根，可能導致周圍牙肉發炎浮腫，或繼發恆牙因此歪斜不正。 黃心若醫師建議家長，平時應建立孩子固定洗牙習慣，尤其是孩子處於混合齒列時期，建議拍攝一張全口Ｘ光片，供牙醫師參考，幫助醫師提前診斷牙齒生長發育。

相較之下，大人拔牙風險遠高於小朋友，有些人拔牙後，傷口遲遲無法癒合、血流不止，黃心若醫師建議，有拔牙需求時，應主動告知病史，服用長期、短期處方藥，甚至中藥，讓牙醫師根據病情、身體狀況及雲端藥歷分析、判斷，才能評估是否適合拔牙，避免出現傷口癒合困擾。 臨床顯示，接受骨質疏鬆、癌症骨轉移相關治療病人屬於典型拔牙高風險族群，黃心若醫師提醒，這類患者必須由醫師評估拔牙安全性，也要比一般人更勤於回牙科追蹤。

黃心若醫師解釋，拔牙是需要骨質重新代謝、吸收及再生，正在接受口服骨鬆藥或施打針劑的骨質疏鬆病人，及使用「骨轉移」化療藥物治療病人，因為受藥物機轉影響，骨頭生成代謝機轉受到抑制，因此，拔牙傷口出血或癒合不良機率較高。 此外，心血管疾病、洗腎等病人必須持續服用的抗凝血劑，也容易導致術後出血，醫師評估必須拔牙時，通常建議病人在拔牙前抽血，決定是否需會診開藥醫師先行停藥，病人切勿自行停藥。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【即時新聞】網路幼兒拔牙方法千奇百怪，牙醫師警告不可亂學！】

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