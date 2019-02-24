【教育子女】溫習15分鐘已坐唔定？社工建議父母可以這樣做

子女面對讀書，總有不同的狀態。如果子女如下圖的仔仔一樣，不少父母應會感到欣慰，但當然子女狀態也有不似預期的時候。家長宜考慮子女的能力，調息自己對子女的期望。

如果子女如畫中的仔仔一樣，不少父母應會感到欣慰，但當然子女狀態也有不似預期的時候。（香港青年協會家長起動網）

文：艾文妮姑娘（註冊社工）

例如，如果子女較難集中，每每溫習15分鐘就不能安坐，那家長可將自己對子女的期望及目標訂為安坐15分鐘。當子女能專心15分鐘的時候，我們可以加以讚賞，讓子女知道我們看到他的付出，他的努力。

當然，子女有時狀態會波動，可能10分鐘開始就已經有點失神，但尚未放棄，這時，我們也可表示欣賞，以作鼓勵。這樣有助我們學習欣賞子女的付出，而非成果。

父母的欣賞是子女改善自己的動力。當中並非要送玩具，買零食。適時適切的欣賞有助子女知道自己的優點，學習欣賞自己之餘，亦會協助他進一步建立良好的習慣。

下次，不論成果，以子女能力狀態為基礎，學習欣賞子女的付出，向他說句：「見到你咁努力，我好欣慰呢！」相信子女必定能做得更好，走得更遠！

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《見到你咁努力，我好欣慰呢！》艾文妮姑娘】

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