【親子教育】子女乜都問點解，唔知答案點應對？社工教你一招絕技

文：艾文妮姑娘（註冊社工）

子女於成長階段，受好奇心驅使，常會「每事問」。當中部份問題涉及高深的知識，部份問題觸及尷尬的情節，我們往往被問得「口啞啞」。子女不明白，再多加追問下，初時我們會敷衍了事，後來我們會煩躁回應，最後子女無奈閉嘴靜默。

其實子女主動提問是良好的學習表現，如果能加以回應及指導，將有助子女建立正確的學習態度。遇上子女問了難題，家長可嘗試調整自己的想法：「其實我也不是每事知曉。」這有助減低家長不安焦躁的情緒。

如真的不知如何解答，建議家長可說：

「媽媽諗一諗再答你，好嗎？」

此舉讓子女知道父母認真看待自己的提問，同時，家長亦可考慮與子女一同尋求答案，這有助子女建立認真看待問題，努力尋求答案的態度。

下次遇上子女的難題，不需急於回答，不妨說「媽媽諗一諗再答你，好嗎？」

如果孩子問到難解答問題時，不必急著回答，試跟他們說：「媽媽諗一諗再答你，好嗎？」（Gettyimages／視覺中國）

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《媽媽諗一諗再答你，好嗎？》艾文妮姑娘】

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