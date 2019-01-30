每次與子女說話都變吵架？社工分享能有效減少衝突的調解五部曲

文：韓曄姑娘（註冊社工）

2012年，香港青年協會家長全動網發布的親子衝突調查發現：

（一）6,294名中學生中，接近一成七的初中生，每日最少與父母發生一次衝突； （二）當子女與父母意見分歧時，只有兩成人願意溝通商量，其餘八成會選擇陽奉陰違、委屈接受、強硬反抗或裝聾逃避、情況令人關注； （三） 此外，調查又發現港童跟父母的四大主要衝突原因分別為：上網／打機（18%）、時間分配（14%）、溝通表達方法（12%）、學習／升學就業意願（11%）。

為免親子間的矛盾逐漸深化，關係變得疏離和緊張，雙方都應在衝突的初期及中期去學習以下「親子調解五步曲」的溝通方法，去進行有商有量的溝通，令彼此更多的了解，衝突情緒自會愈來愈少，關係也會愈來愈融洽。

社工建議的親子調解五部曲（點圖閱讀）↓↓↓

「親子調解五部曲」說易行難，但若然持之以恆，效果顯著，不信的話大可試試！

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《溝通妙法・親子調解五部曲》韓曄姑娘】

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