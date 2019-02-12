槍具安全　一人一槍闖進盜墓迷城　4大室內兒童War Game介紹

現時越來越多適合小孩的室內遊樂場開幕，但波波池、繩網、虛擬超級市場、虛擬廚房大多適合幼兒，年紀稍大的兒童或許不再沉迷波波池，室內playroom似乎不再滿足兒童的需要。 對於6歲以上的小孩，War game場或許是另一個選擇。現時香港有不少室內war game場，提供雷射槍、水晶彈槍、海綿彈槍至油漆彈槍各種不同刺激程度的槍具，適合不同年紀階層的小孩。除了war game，部份場地亦提供各類型團體康樂活動，也可包場舉行派對，適合一家大人聯誼。 攝影：歐嘉樂、部份照片由受訪者提供

Impact Force CQB—水晶彈槍痛感低 位於紅磡的Impact Force CQB 佔地近4萬呎，War game部份分四大主題戰區，分別是軍工廠、古墓迷城、阿拉伯城和維多利亞，大量巨型埃及獅身人面石像、兵馬俑、倫敦雙層巴士、油桶、輪胎和棋物讓每個區域都充滿氣氛。配合燈光及音效，無論大人或小孩都能迅速投入其中，享受War game的樂趣。玩法方面，除了互相攻守，亦可選擇任務模式，只要在敵軍的指定位置放下炸彈，倒數過後成功引發即獲勝。 除了war game，場地亦提供適合大人小孩的Running Games，在導師的帶領下，一家大細們可分組或合作，挑戰各種任務，例如勁力九宮格、訓練員之路、熱血閃避球、鍵盤戰士，又或在韓國綜藝節目中常看到的撕名牌遊戲等等，享受非一般的親子樂趣。 Impact Force CQB

地址：紅磡民裕街41號凱旋工商中心一期3樓A室

收費：War Game對戰為每位hk$98起；Running Games親子遊戲兩小時每位hk$380起

查詢及預約：6687 7422

遊戲及收費詳情請按下圖參閱

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Shooting Workshop—各款Nerf Gu體驗War Game樂趣 佔地超過3萬呎的Shooting Workshop位於長沙灣，除了一般槍具，亦提供多款海綿彈槍Nerf Gun及Nerf Rival，讓小孩在安全的情況下體驗互相追逐和射擊的樂趣。 除了有迷宮、貨倉、監倉等不同場地，亦有多個任務模式讓參加者選擇，例如 人質任務、解款員劫案、珠寶劫案等等 Shooting Workshop

地址：長沙灣福榮街350-360號二，三樓兩層

Nerf Rival收費：每人HK$ 150起（星期一至星期四，最少6人參加，每時段為兩小時）

Nerf Gun收費：每人HK$ 130起（星期一至星期五，最低6人起，每時段為兩小時）

假日收費、查詢及預約電話：81016988

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（City hunter圖片） City hunter——最平HK$270任玩4個鐘 佔地超過1萬呎的場地劃分為兩個遊戲區，可容納30人同時遊戲。除了適合大人的BB彈氣槍，亦有Nerf 海綿彈槍、迷你BB彈槍及老幼咸宜的Lasertag。收費方面，City hunter是4間中較便宜的一個，在平日，只需港幣270元便可任可4小時。 City hunter

地址： 牛頭角官塘道316~318號志聯工廠大厦1樓

收費：HK$170（星期一至四，最少8人，每時段為4小時，每位每節租借裝備費為HK$100，包括保護面罩、勞工手祙一對、電動玩具氣槍、彈匣及任用子彈）

查詢：3105 0666

（Laser mads圖片） Laser mads—雷射槍帶你走進科幻世界 如果不想玩實彈射擊，雷射槍是另一個好選擇。Laser mads鐳射對戰基地以太空船為設計主題，配合音樂、煙霧和螢光色燈光，讓人猶如身處科幻電影中。玩法方面，除了獨立對戰和分隊對戰，亦可選擇鬥士模式、特工模式等。雷射槍採取計分模式，每射中敵人一次便會得分，被擊中的則需原地暫時一段時間。參加者亦可免費申請會員卡，記錄每次成績。 除了預約，參加者亦可即場參預，4人亦可對戰。 Laser mads

地址：銅鑼灣怡和街2-6號英光大廈11樓

收費：非會員每局hk$118 / 會員每局HK$98 / 學生每局 HK$60

查詢：2343 3033

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【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。