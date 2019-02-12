【小島學園】轉社企自負盈虧　冀與學校合作　陳葒：7日營是主打

去年暑假，01親子記者走入大嶼山一個人煙稀少的小村莊大浪村，觀察近60個小學生脫離了日常的都市生活，在樸素的鄉村之中生活和上課7日。這個暑期營讓孩子們首嘗離開父母，並實踐另類的學習方式。 不過，隨着賽馬會的資助結束，小島學園宣佈以社企模式、自負盈虧繼續營運，除了7天的小島營外，還會舉辦「五行營」、「社區營」等創新學習營，另外盼與學校合作，協助「尋人」舉辦講座和幫助拒學兒童覓新路向。 （部分照片由機構提供）

「小島學園」是由「陳校長免費補習天地」創辦人、資深教育工作者陳葒校長創辦。 「小島學園」是由「陳校長免費補習天地」創辦人、資深教育工作者陳葒校長創辦，一直致力為學童脫離「溫書」、「考試」、「拿高分」的死板學習模式。在獲得賽馬會信託慈善基金資助的數年間，學園以「4A」教育原則舉辦了不同的活動，均深得家長和學生的歡迎，而學園亦累積不少經驗和意見，也有很多「島師」和同行者的支持，期望以社企的形式下，設計更多元化的創新教育營，也為家長、教師和企業員工提供講座和工作坊等培訓支援。

「教育應該無定法。只要掌握着4A原則，讓學生掌握未來實用的技能。」陳荭校長說。而4A的學習原則分別是「自主（Autonomy）」、「關聯（Association）」、「實境（Authenticity）」、「成就（Achievement）」。早前，樹仁大學陳自強博士為去年舉辦的長洲社區營進行研究調查，表示透過4A原因下設計的活動，能令學生對學習產生興趣、增加內在的學習動機，並更願意積極及努力地參與學習。

小朋友經歷完7天的小島生活，亦增加了自信。（歐嘉樂攝） 7天的小島營由一開始60個名額也填不滿，到去年超額報名約10倍，逾500人希望到小島體驗學習，如此成果令陳校長很有信心，「小島學園」可以秉持信念一直走下去，「我們有經驗，背後也有逾百位島師、家長和同行者的支持」。但是，隨着學園要自負盈虧，報名的費用或許上升1成至3成，以應付活動支出。 而「小島學園」亦不只舉辦暑期7天營，在過去農曆新年、復活節等長假期也會舉辦不同的創新學習營，例如「4A八德營」、「幼童X家長營」、「社區營」和各種主題營。

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陳校長希望可以把理念帶入學校，並與學校合作不同的項目。（機構提供圖片） 與學校合作尋找V.I.P 除了為學生設計宿營，「小島學園」另一個發展方向是和學校合作。「學校經常舉辦講座和工作坊給學生，不過往往找不到合適的人選。」陳校長認為，學園近年已有一定的人脈，而且「素人V.I.P」缺少明星效應，小人物的自身經歷分享更能觸動學生的心靈。 此外，陳校長關注對上學沒有興趣的學童，推出「復學者聯盟」，希望幫助這群孩子重新找到人生努力的方向。「他們選擇的最終結果，未必是重返校園，我們也不能保證他們會重新愛上學校。不過我們希望了解他，再為他提供不同的方案，找到目標。」陳校長表示，計劃目前仍在招募導師，「不要介意自己沒有特別技能，即使是家庭主婦可能也有派上用場的專長，或者個學生喜歡煮食，就可以幫助到他」。

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