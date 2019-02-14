創價幼稚園校長林子琪病逝　家長舊生哀悼　感激春風化雨育英才

當我收到林校長離逝的消息後，非常震驚。半年前與她做訪問的片段仍然記憶猶新，外表標緻、落落大方的林校長很愛笑，以友善親切的態度回應我每一個提問。林校長對學生充滿著信任，有些問題更直接交由學生回答，學生臉上的自信，讓我想起林校長說過：「創幼每位學生也是我們的小公主小王子，每一位也是珍貴的。」 跟著她走訪每個課室，都看到創幼的小朋友對她很熱情歡迎，有些小朋友一見到林校長來了，就衝向她介紹自己正在做的小手工；有些喋喋不休捉住她，要校長聽自己的「演講」；有些較內向的小朋友繼續在自己小椅子上，向校長含蓄的甜甜一笑，林校長都看在心裏。她走到較害羞的學生旁邊，輕輕的拍一拍他們，連我也感覺到這是一份鼓勵與支持。她尊重不同小朋友的特質與進度，學生真誠的態度亦反映校長待他們的態度，這絕對是相向的，林校長與學生之間充滿著愛。