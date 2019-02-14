創價幼稚園校長林子琪病逝　家長舊生哀悼　感激春風化雨育英才

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香港創價幼稚園公布校長林子琪於本周一（2月11日）清晨因病去世，不少舊生及家長在社交平台撰文及悼念，讚賞林校長平易近人、充滿愛心，為她的離去感到可惜。
以下為校方公告：
不主張催谷 尊重小朋友獨特發展
林校長畢業於浸會大學傳理學院電影電視系，在傳媒工作短時間後，再到英國修讀設計及數碼媒體碩士，加入幼師行業後再取得幼兒教育碩士。她早前接受我們訪問中建議家長需配合學校的辦學宗旨，相信孩子的獨特性。「每位小朋友都是獨特的，希望家長能夠給予尊重讓他們發展潛能，培養他們未做到能力，繼續發揮他們的才華，不是公式化的培育或過分催谷，不同的年齡層有不同的發展需要。」可見其尊重小朋友的態度。
當我收到林校長離逝的消息後，非常震驚。半年前與她做訪問的片段仍然記憶猶新，外表標緻、落落大方的林校長很愛笑，以友善親切的態度回應我每一個提問。林校長對學生充滿著信任，有些問題更直接交由學生回答，學生臉上的自信，讓我想起林校長說過：「創幼每位學生也是我們的小公主小王子，每一位也是珍貴的。」 跟著她走訪每個課室，都看到創幼的小朋友對她很熱情歡迎，有些小朋友一見到林校長來了，就衝向她介紹自己正在做的小手工；有些喋喋不休捉住她，要校長聽自己的「演講」；有些較內向的小朋友繼續在自己小椅子上，向校長含蓄的甜甜一笑，林校長都看在心裏。她走到較害羞的學生旁邊，輕輕的拍一拍他們，連我也感覺到這是一份鼓勵與支持。她尊重不同小朋友的特質與進度，學生真誠的態度亦反映校長待他們的態度，這絕對是相向的，林校長與學生之間充滿著愛。
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家長舊生哀悼嘆息 感激林校長春風化雨
對於林校長的離逝，不少家長和舊生大感驚訝，在社交平台上留言指實在太突然，至今都未能接受，對於林校長的離開萬般不捨。由於林校長為人親切，對學生的身心發展、學習發展都極為上心，家長們都非常感激她給小朋友們的愛。
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