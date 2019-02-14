【情人節】媽媽偕女兒姪女創作兒歌　道盡對爸爸的愛與欣賞

情人節大家會否送禮物給另一半呢？ 音樂老師Zoe早前創作了一首兒歌，讓女兒和姪女一起抒發對爸爸的愛，在這個情人節可以大派用場了！ 攝影：詹郭敏 陳鈺麟 剪接：繆鈞堤

Zoe（左）與大女兒柏瑤（後）、小女兒柏頤（右一）及姪女思嵐為爸爸們送上溫馨兒歌。

Zoe從小就喜歡音樂，求學時期也修讀音樂科，最後更成為中學音樂老師。受到台灣高中創作畢業歌的風氣影響，她就特地去學習作曲，為學生送上畢業歌，從此踏上創作歌曲之路。

她在學習作曲時，忽發奇想，不如為小朋友寫寫歌，把她們可愛的聲音保留起來。同時間，她擔心自己為了寫歌、編曲，花去了不少時間，忽略了丈夫，所以就寫了一首《我的爸爸着大碼》。「成件事就係我又可以留住女兒嘅聲音，爸爸又歡喜，咁咪好美好囉呢件事！」Zoe更伙拍女兒和姪女，參加了一個兒歌創作比賽。

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歌詞簡單直白 有趣地描繪爸爸的形象 由媽媽創作的歌詞，對爸爸的形容相當「貼地」有趣。例如「日日返工真有用」、「閒時瞓覺打機買麥當勞」、「常常買我玩具又買麥當勞」、「攬實我用鬍鬚拮我」，全部都非常生活化、充滿感情。不過記者起初看到「我的爸爸着大碼」這句時，以為爸爸是身材比較圓潤，但原來不是，爸爸只是比較高大。

爸爸Jackie每次聽到女兒的歌聲，都會非常陶醉受落。 看著自己的今世情人用心創作、前世情人又賣力跳唱，爸爸Jackie都顯得非常陶醉受落。他指第一次聽到這首歌時，覺得頗悅耳；而內容都在講述自己，所以又開心又感動。雖然兩個女兒在家中已經唱了過百次，但Jackie看到她們比賽的演唱時，也不禁眼泛淚光，又跟着她們一起唱。 兩位小歌手思嵐和柏頤，分別只有5歲和6歲。為了比賽，她們要學習跟樂隊練歌，柏頤笑言：「兩個月冇得食生果」。練習時小女孩們有些動作、咬字都未如理想，但Zoe沒有太介懷，認為盡力而為便可，最重要是享受過程。結果到正式比賽時，Zoe就形容發生了奇蹟，「好神奇地佢哋全都都做得到」，最後奪得最佳歌曲演繹獎。

珍惜從歌曲中聽到女兒的情話

說到最喜歡的歌詞，Zoe就表示最喜歡「爸爸爸爸爸爸爸爸」，因為這句出自小朋友口中很可愛；還有接著那句「親親親親親我一下」，因為這句其實比較難唱。而「我永遠愛你」就最得Jackie心，「因為小朋友而家唱歌或者平時都會有好多機會講呢句說話，但大個之後就會愈來愈少機會，所以對我嚟講而家盡量先聽入腦。」

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Zoe有感現時的廣東話兒歌買少見少，所以將來會繼續跟朋友一起創作，為香港的小朋友送上一些有意思、有教育意義的兒歌，讓他們邊唱歌邊學習。

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