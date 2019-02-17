家務、日常用品變遊戲　5款自家製玩具推介｜博士媽媽

本港不少家長為討孩子歡心，經常購買各式各樣玩具。但追款的玩具，受不住時間的考驗，很快便被孩子所嫌棄。我今次向家長們分享5款便宜又能耐的遊戲，將食材、家中的日用品化成玩具，既可訓練孩子口訓肌肉，提升言語能力，亦可藉以教孩子愛上做家務。

（GettyImage） （一）剝蛋殼、剝毛豆訓練手肌 小朋友對許多事物均感興趣，尤其是成年人平日不讓他們接觸的食材。家長可以運用的家中食材，訓練孩子的手部肌肉和自理能力，如小朋友喜愛吃雞蛋，家長可鼓勵小朋友剝蛋殼，簡單過程已能輕鬆訓練小手肌肉。剝雞蛋、鵪鶉蛋或毛豆這類食材，都是訓練的好工具。家長可嘗試讓孩子多協助處理這些食材，讓他們具趣味地訓練手肌。 （二）飲管吹出噴射飛機 訓練送氣 嘟咀、吹氣的動作，對於1至2歲的小朋友來說，是一件困難的事。因為他們的口部肌能仍處於早期發展階段，許多廣東話的送氣音，年幼的小朋友也未能掌握。這抽象的概念，家長可以飲管及紙飛機製作出簡單的教材兼玩具，便可訓練小朋友口部肌肉。

小朋友可拿着飲管，套上一隻紙飛機，然後大力吹，看飛機飛得多遠。這簡單的遊戲，其實正訓練孩子的口肌；如年紀較小的小朋友，建議家長可使以幼飲管取代粗飲管，讓孩子更易練習送氣。

（GettyImage） （三）飲管吹乒乓球 飲管可變出多個遊戲，也是多種訓練口肌的好工具。家長可以一枝飲管、一個乒乓球，然後鼓勵小朋友吹乒乓球鬥遠，順便訓練送氣。當幾個小朋友一起玩這遊戲，是一個不錯的競賽活動，小朋友又可以在遊戲中學習。 （四）紙皮變公仔 發揮創意及訓練合作性 小朋友潛力無限，只要家長適當地放手，讓他們發揮創意，結果往往超乎成年人想像。相信每個家庭均有許多舊布、舊毛巾及紙皮箱，家長們可叫小朋友以用剩的材料，製成自己設計的玩具。如剛過去的新年，我家的小朋友也以廢紙皮及毛巾製成獅頭和獅尾，在新年時更成為他們的舞獅玩具。

（GettyImage） （五）紙碟變畫紙 訓練孩子聯想力 家中經常有剩餘的紙碟，家長不妨可以留起，將紙碟化身成為畫紙，好讓孩子替紙碟加上眼耳口鼻，然後讓他們發揮創意，繼續將畫在紙碟上的公仔幻化成為不同形象。 家長與其花大量金錢買新玩具給孩子，倒不如花點心思，學懂以日常用品變成玩具，在遊戲中訓練孩子的手肌及口肌，一舉多得。當小朋友外出扭計時，更可隨時隨地變出遊戲傍身。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。