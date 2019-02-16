小孩「脫軌」時　適時反思自己｜失敗媽媽之日常

一日，和陳皮行超市時，我如常地食物交給孩子放在購物車上。誰知今天陳皮做了一件我嚇了一驚的事：當場拆開了包裝好的西柚，大口大口地吃。 我的第一反應當然也未能像一位優雅從容的媽媽。「陳皮你做緊咩！未畀錢可唔可以食㗎！！！」我大叫着，四周的人也把焦點都放到我們身上。 【編按：作者為媽媽Carrie】

（GettyImage） 是我平日忘了教他店舖的東西要付款後才可以進食嗎？ 是他刻意要惹怒我嗎？ 是他誤會以為免費食物嗎？ 是他太累或太餓嗎？ 是因爲他開始想不斷挑戰社會上和家庭上不同的界線嗎？ 我腦海裏轉了千萬個念頭，但也無法當刻平靜下來。

「未畀錢唔可以食。」他說。

「咁你又食？你知唔知咁做係唔啱㗎？知唔知咁係犯法？」媽媽急起來。

「知道，sorry。」他真的停了，把西柚交還我。看起來不像敷衍我哦。

孩子和我對話一直也好平靜，好理性，反而我像腦袋燒着了火一樣，如果當刻我面前有鏡子，肯定我自己也會被自己嚇壞。當然，我立刻就拿去收銀處付款了，也對職員說了對不起，而職員也很平常地說「很小事不用介懷」。

（GettyImage） 是的，其實不管這件事情你或我認為是對是錯，其實也真的很小事。問題是，為什麼這樣小的事，我會有這麼大的情緒反應？ 又有一次。 「陳皮，點解你唔收拾玩具？」我問。 「因為我想做衰人。」他奸笑。 另一次。我在鎖屋企大門時，升降機竟然意外地開了門（可能有人按了掣卻最後沒有等𨋢），陳皮沒等媽媽就自己衝了入升降機。然後，升降機門在陳皮進入後立刻關上。 「啊！啊！啊！啊！」當然，只能等下一部去大堂尋親啦。從來沒感受過原來等𨋢的時間那麼難過。感恩的是，他安然無恙在看更姨姨旁等著我。 我相信家長們每天都經歷很多這些看似小孩又「脫軌」的時刻。我不是想反思家長哪件事自己要怎樣可以做得更「正確」，怎樣才可以令小孩更「乖」，又或者如何令孩子明白這些規矩背後的意義。我也不覺得對小孩來說上面故事所要解釋規矩和道理是很難明白。

（GettyImage） 我想思考的，是我自己的心，為何對孩子這些「脫軌」和「錯」，會害怕、會生氣、會大反應。因為我覺得他不負責任。但我也有不負責任的時候呀！因為我覺得他沒有禮貌。但我也是24小時笑臉迎人，會對身邊每個人有禮回應嗎？因為我覺得他好麻煩。天呀！我相信我老公覺得我更麻煩！因為我覺得他好蠢。 噢，我也能舉自己千千萬萬個蠢的例子！ 最近，有一位朋友叫我每次看到對方討厭的一面時，也把想罵他的說話，用在自己身上，看看是否非常反感，如果是的話，反覆再思考一下自己是否完全沒有這種行為和念頭。然後我發現，對方的面目，不管是大人小孩，的確沒有那麼可憎了。 有一天，我和老公在孩子面前吵架。於是晚上睡前禱告時，也一如所料，孩子主動提到這件事。 「主耶穌，今日爸爸媽媽鬧交，好大聲，好惡。我咪起眼，唔望，因為好恐怖。」好傷心呀，媽媽我好像被人捅了一刀似的。 「對唔住呀，原諒我啦」媽媽我充滿內疚。 「主耶穌，我原諒佢哋啦。」

失敗媽媽之日常（專頁：陳皮下廚）



一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。