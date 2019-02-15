【單親媽媽】夫欠債避走　妻女被追債：女兒聽到有人叫佢個名就驚

Iris與丈夫結婚後誕下女兒，為了照顧家庭辭去工作當上全職媽媽，一家三口原本過著簡單幸福的生活，但一年前的一個來電，卻令整個家產生巨變。 原來Iris的丈夫欠下多筆債項，由於無法償還，收數公司開始致電給Iris、甚至女兒就讀的幼稚園追債，試過一日收到超過二百個追數電話，更有人上門恐嚇，令她與女兒每日在惶恐中度過，但最令她傷心的是丈夫一直隱暪、逃避，最後更一走了之，遺下Iris與5歲的女兒面對，她更患上抑鬱症，就在最傷心失意時，全因女兒讓她有動力可以獨力撐下去。 「我覺得上天係賜一個最好嘅女畀我，佢比我更識去面對逆境！」 攝影：鄭子峰

43歲的Iris，現在一個人獨力照顧女兒，說起當日被數百個電話及多名大漢登門追數，仍猶有餘悸，女兒更害怕被人知道自己的名字。「當時我不停收到追數電話，屋企又不時有人拍門，他們會大叫我和女兒的名字，我驚到全身不斷震，那段時間最怕電話響，更不敢外出，連公園也不敢去，女兒一直也裝作堅強，更跟外婆一起鬧門外追債的人。但自此很怕別人知道自己的名字，更害怕聽到別人叫她的名字。」在訪問當日，女兒也不時走過來提醒Iris：「你不要告訴其他人我的名字！」

Iris面對家中突如其來的巨變，也能獨力撐下去，她說全因女兒給她動力。 追債至女兒就讀的幼稚園 Iris說最過份是丈夫將女兒所讀的幼稚園資料留給財務公司，連女兒的生活照也有，對方更多次致電到幼稚園追數，也將追數信派到大廈所有住戶的信箱、張貼在家門外，幼稚園老師校長、鄰居也知道Iris的丈夫欠債，Iris直言覺得「好核突」。 Iris說一直以來一家三口生活雖不算富裕，但也過得很開心，丈夫從事鋁窗工作，收入尚算穩定，而她在事前完全沒察覺丈夫有債務問題。「他一直以來都是個好爸爸，平日放工後會跟女兒做功課，星期日放假一家人就會出外玩，女兒也很喜歡跟爸爸玩。之前完全沒有先兆，我知道他一直也有賭馬，但以為只是小賭，完全沒有想過會欠下巨債，當時我和家人追問他共欠債多少，但他也不肯坦白，只見他有數十張借款卡，第一次家人為他還了三、四十萬，不久後他又再借，欠債愈滾愈大，我對他已徹底失望。」Iris說當時已沒交3個月屋租，地產公司也上門追租，全靠母親借錢交租，兩母女才不至於無家可歸。

「我一直以來也很重視家庭，更視婚姻為一生一世，但這次決心要跟他離婚，之後他就離開了這個家。」即使丈夫離開後，Iris仍繼續受到收數公司的滋擾，她的情緒面臨崩潰，在最無助的時候，幸得家人幫忙。「當時我媽媽來我家照顧我和女兒，她更鼓勵我勇敢面對，哥哥亦留意到我的情緒問題，捉我去睇醫生，他說我要有穩定的情緒才可以照顧女兒。」Iris證實患上抑鬱症，並接受治療，也積極面對自己的情緒問題。

難忍女兒反叛發脾氣

女兒只有5歲，Iris覺得她不會明白家中發生的事，所以一直未有跟女兒坦白說出，以致母女關係出現問題。「初時我都會用爸爸返工為藉口隱瞞，但她多次追問為何爸爸不用休息、不用睡覺，其實當時她知道家中出了問題，也會覺得我沒有努力做好，但卻不懂用語言來表達，那段時間她經常跟我對抗，我感覺不被尊重，而我也多了罵她，她也發我脾氣，我忍不住在她面前哭起上來，那一刻非常傷心，令我們的關係變差。」Iris說。

每日不斷接到追債滋擾，加上女兒的反叛，令Iris一時間受盡壓力，而她也察覺到自己的問題，於是去見社工，並由社工轉介參加由新鴻基地產贊助、香港社會服務聯會策劃推行的新地雨後彩虹計劃，這個計劃是以兒童為本，支援18歲以下，並於過去兩年內面對父母離世、家庭暴力、父母離異等家庭危機的兒童及青少年，透過提供專門的心理輔導及多元化的治療服務。 向女兒坦白說出家中問題 「在參加計劃之後，經過多次輔導，女兒學懂用語言來表達情感，不會再亂發脾氣，學會用正確的方式表達，也將自己真實的情感表現出來，我印象最深的是以前每次有人拍門追債，她都會裝出堅強的樣子，後來她才告訴我其實自己很害怕，她自此不會再強裝鎮定，聽到門外追數的人拍門，都怕得躲在梳化中間，她更說不敢到公園玩，因為怕被人捉走。」Iris說自己一直不想讓女兒知道家裏發生什麼事，出發點是希望保護她。

女兒鼓勵接受訪問

「原來是錯的，爸爸走了她很想知道原因，但我卻不對她說清楚，因此做出各種對抗的行為。」到後來Iris將整件事告知女兒，也坦白說出爸爸不會再回家，女兒亦明白媽媽很痛鍚她，Iris更被女兒的一番話打動。「她跟我說：『媽媽其實我唔係特登曳，我好乖，我會做得好好的！』那一刻我真的被融化，我跟她說：『媽媽冇嬲你，好想每一晚都攬住你！』我知道女兒原來好錫我、好愛我，愛到不能單單用語言表達出來。」

問到女兒在參加計劃後有什麼轉變，她想也沒想就說：「以前沒有爸爸會唔開心，現在沒有爸爸都唔會唔開心。」她更鼓勵媽媽接受訪問，她直言：「我唔想其他爸爸好似我爸爸咁曳，唔要似佢咁。」現年只有5歲、讀K3的她，明顯比同齡的小孩成熟，也懂得為人切想。

以前覺得對女兒的愛，是在心中，不會宣之於口，但Iris現在明白到愛要說出口，也要互相溝通，現在Iris跟女兒的關係比以前更好，更親密。Iris表示近月已沒有跟前夫聯絡，他也沒有見女兒，而他的欠債問題仍未解決，「現在不時會收到追數電話，但次數已減少，我跟追數的人說他已搬走了。我們沒有搬屋，現在靠綜緩生活。」Iris覺得領取綜緩並不羞恥，從不會穩瞞：「我會盡自己的能力去幫人，平日會做義工回饋社會，女兒放假也會跟我一起去做，讓女兒知道自己都可以幫人。」

面對逆境， Iris從不放棄。「人不會永遠有順境，我希望可以同女兒捱過每個逆境同挑戰，一直陪着她。」

繪本介入 助孩子面對家庭巨變 為了讓更多社會人士了解家庭發生巨變的孩子需要，新地及社聯推出本地創作的繪本《我家來了一頭大象》，故事講述一頭大象擠進家裏，大刺刺地擋在父母與子女之間，其實那是大人低估孩子的懂事和敏感，以為他們對於家庭之不幸甚麼都不知不懂，卻不知他們非常心水清，並想方設法改變現狀。可是，或許方法錯了，招來大人誤解。 更多時候，是大人也不懂面對傷痛，難以啟齒。就這個情況，書中透過圖文提供積極的建議，並附導讀。Iris覺得這本繪本正說出她的問題，而她也藉繪本向女兒說出家裏的問題，令她更易明白。

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