免開戶金額　用BB相整提款卡　6間銀行兒童戶口開戶比較

相信小朋友們在農曆新年期都收到不少利是錢，爸媽們會選擇沒收小朋友的利是？還是存入銀行儲起來？香港多間銀行都提供兒童戶口服務，開戶金額、開戶優惠、申請限制都不同，消委會則提醒家長，開戶之前應該細心閱讀相關條文，又或多比較不同銀行的資料。

恆生銀行——免月費、免最低開戶金額、享醫療優惠 恆生銀行設「智多Kid理財戶口」，特別為17歲以下兒童所設，原本開戶設最低金額及月費，但銀行現正做推廣優惠，3月31日前開戶都都可享免月費及不設最低開戶金額。另外，恆生銀行今年推出三項開戶禮遇，包括香港海洋公園、健康護理及眼鏡護理優惠，包括購買門票、園內消費折扣，以5折享用中醫診症，以8折於理大護眼中心購買眼鏡等等 要注意的是，如果想在恆生銀行開設兒童戶口，父母其中一方需為恆生優越或優進理財客戶。

大新銀行——送卡通人物存摺簿或存款卡 大新銀行設「Thomas & Friends」或「Doraemon」兒童儲蓄戶口，前者會附送印有Thomas的存摺簿及存款卡，智能提款錢箱及水果濾芯水瓶；後者則附贈印有Doraemon的月結單和存款卡、毛巾套裝及DIY錢箱。最低開戶只需要500元就可以，適合18歲以下兒童申請，如3個月內取消戶口的話需付200元手續費。

建設銀行——個性化設計銀行卡 建設銀行的兒童戶口名為「智Smart兒童儲蓄戶口」，開戶最低需要5000元，18歲以下兒童就可以申請。建設銀行提供個性化設計的銀行卡，可把小孩的模樣印在卡上，如開戶時存入5,000元，個性化銀行卡則不用另外付費。如果翌年戶口存款不足5,000元，則需付50元月費。另外如要申請「智Smart兒童」戶口，其監護人亦必須先持有該行的銀行戶口。

東亞銀行——開戶金額為10元

東亞銀行設有「理財小博士」的兒童戶口，適合18歲以下兒童，開戶門檻相對較低，最低開戶金額為10元，而3個月內取消戶口需付200元手續費。

匯豐銀行——需與父母共同開戶

匯豐銀行特設兒童儲蓄戶口，最低開戶金額為300元，但年齡限制是11歲以下，而且戶口持有人亦是家長。

中國銀行

中國銀行有名為「孩子天」儲蓄帳戶，適合11歲以下兒童申請，只需要500元就可以開設兒童戶口，然而三個月內取消戶口的話需要付50元手續費。

（Getty Images圖片） 開戶時，家長緊記帶備小孩的出世紙、家長的身份證明文件，以及最近三個月的住址證明文件等。另外，消委會亦有開戶小貼士給家長： 1. 勿只看迎新禮物 家長記住認清開戶的目的，雖然不少銀行提供的兒童戶口迎新禮物十分吸引，不過切勿只着眼於迎新禮品和優惠，必須留意當中的條款和細則。 2. 先比較不同兒童戶口的特性 家長在為小朋友開設兒童戶口前，最好看清楚兒童戶口的特性及配套，如最低存款要求、利率、銀行分行的分布、提存方式及收費，亦要考慮子女的年齡要求和限制。 3. 留意輔幣存入收費 即使大部分銀行豁免兒童儲蓄戶口的櫃檯服務收費，但會對大量輔幣存款設立限額或收費。 4. 别因限時優惠而衝動 很多時候，銀行都會以「限量發售」、「短期優惠」，或「供應期有限」等去吸引家長，但家長一定要想清楚這是否真的適合使用。

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