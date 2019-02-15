【親子理財】把握拆利是一刻　是向小朋友灌輸理財最佳時機

踏入正月十一，小朋友相繼開始拆利是，一下子個人的「財富」增加，小朋友當然會興奮雀躍，親子理財專家爸爸李錦認為這是家長向子女灌輸理財最佳時機，家長應該好好把握，藉此培養小朋友耐性之餘，更可建立親子溝通關係。但同時，李錦建議家長要先向小朋友說明利是錢是長輩對自己的祝福，無論利是裡放著的金額是多少，我們也應該要有感謝的心，不要因為收到面額較少的利是而不開心。

「小朋友在新年逗到很多利是，但爸爸媽媽不知該如何教導子女分配利是錢；既不想一次過沒收，也不想全部據為己有，但同時又擔心小朋友會變成『大花筒』，將利是錢通通花光，胡亂購物。」

理財錦囊

●家長可用利是錢訓練小朋友養成儲蓄習慣

●儲蓄習慣非一天半天可完成是長遠的計劃

●家長可把過往存落的5、6年的利是錢一次過拿來數一數

●接著向子女說明利是錢是留待未來用的

●從而培養小朋友耐性、學會等待

●使用儲蓄時要跟爸爸媽媽商量

●養成小朋友有事會與父母溝通