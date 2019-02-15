【親子理財】把握拆利是一刻　是向小朋友灌輸理財最佳時機

撰文：許珞珩
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踏入正月十一，小朋友相繼開始拆利是，一下子個人的「財富」增加，小朋友當然會興奮雀躍，親子理財專家爸爸李錦認為這是家長向子女灌輸理財最佳時機，家長應該好好把握，藉此培養小朋友耐性之餘，更可建立親子溝通關係。但同時，李錦建議家長要先向小朋友說明利是錢是長輩對自己的祝福，無論利是裡放著的金額是多少，我們也應該要有感謝的心，不要因為收到面額較少的利是而不開心。
攝：鄧倩螢、朱潤富
攝錄及剪接：李紫銘
今集探討問題：
「小朋友在新年逗到很多利是，但爸爸媽媽不知該如何教導子女分配利是錢；既不想一次過沒收，也不想全部據為己有，但同時又擔心小朋友會變成『大花筒』，將利是錢通通花光，胡亂購物。」
理財錦囊
●家長可用利是錢訓練小朋友養成儲蓄習慣
●儲蓄習慣非一天半天可完成是長遠的計劃
●家長可把過往存落的5、6年的利是錢一次過拿來數一數
●接著向子女說明利是錢是留待未來用的
●從而培養小朋友耐性、學會等待
●使用儲蓄時要跟爸爸媽媽商量
●養成小朋友有事會與父母溝通
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關於李錦
「兒童及青少年理財教育推廣基金」聯合創辦人及導師兒童、青少年理財教育博士生，兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士，墨爾本大學經濟學士青少年理財教育導師於2016年8月發佈「家庭教化與青少年理財關係」研究調查報告，對家庭理財和青少年的理財態度和行為進行分析和提出建議著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》等前投資銀行理財及結構產品發行人，證券策略師
場地：童書館My Storybook
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