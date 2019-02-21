新年過後生痱滋又肚仔痛？　用2招就搞掂！｜謝嘉雯中醫師

撰文：謝嘉雯
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經過農曆年期間的節日喜慶，大人小朋友容易因節日氣氛而進食過量的肥膩煎炸食物和糖果，令體内容易出現積熱。隨着春天自然界陽氣漸漸升發，身體內熱易被擾動，令人出現口舌生瘡、便秘等上火現象。
海帶綠豆沙。（尹嘉蔚攝）
以下兩款食療有助緩解積熱引起的不適：
口舌生瘡－海帶綠豆沙（4人份量）
口腔潰瘍，俗稱「生痱滋」是「熱氣」的典型症狀之一。往往因疼痛而影響進食和心情。簡單一碗綠豆沙，輕鬆解決因濕熱引起的「痱滋」。作為甜品，味道容易被小朋友接受。
材料：
綠豆300克，海帶5至10克、水、冰糖適量。
功效：綠豆作為常用食材，性質平和，清熱而不傷脾胃。對飲食不節，時食燥熱食物引起的口腔潰瘍，清熱效果顯著。
綠豆配合同樣有清熱利水功效的海帶，除了提升口感外，海帶所含的碘質，對我們的細胞代謝、特別是小朋友腦部發育，有著重要影響。但海帶含碘量非常高，宜適量進食，以避免身體攝入過量的碘，影響甲狀腺功能。
加入蜜蜂，好飲又有益。（GettyImage）
便秘腹痛－山楂蜂蜜飲
小朋友容易因喜愛的食物而出現進食過量，如果消化不及，容易引起積滯，時常嚷「肚仔痛」但又拉不出大便，容易表現煩躁，令媽媽苦惱萬分。
此時，媽媽可以藉「山楂蜂蜜飲」, 幫助小朋友消食化滯。
材料：山楂30克。
做法：4碗水煮成一碗後，加入蜂蜜調味。
功效：山楂能消食解滯、蜂蜜能補脾胃並有潤腸通便之效，又可平衡山楂的酸味。此飲品味道酸甜開胃，便便暢通，小朋友自然不再煩躁了。
註：以上食療只供參考，各人體質不同，服用前宜諮詢註冊中醫師或家庭醫生。
謝嘉雯中醫師
兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活態度。
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