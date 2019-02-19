【單親媽媽】陀細女時丈夫提出離婚　抑鬱症妻子獨力照顧三子女

每個女人在懷孕的過程中，都希望丈夫可以陪伴在身邊，但阿玲由產檢、到入產房生女，丈夫不但未有陪伴，更在期間提出離婚，在阿玲坐月時丈夫更離家，這段時間她既要照顧初生女兒，也要帶患有自閉症的兒子進行治療，加上大女又出現情緒問題有自殺傾向，這一切也要她獨力撐起，情緒面臨崩潰，更確診患上抑鬱症。 「當時想法好負面，慶幸有三個仔女，特別係細女，佢嘅出生係一份禮物，令我有動力堅持。」阿玲說。 攝影：高仲明

阿玲育有三名子女，大女22歲、二仔19歲、細女10歲，丈夫在她懷有細女時突然提出離婚，令她一時間不知所措。「他一直是做生意的，經常中港兩地走，一家人生活也不錯，但後期丈夫生意轉差，經濟開始出現問題，令他的情緒也產生了很大的變化，我在2007年懷有細女，就在我懷孕時他向我提出離婚，他的理由是覺得家庭狀況唔理想，堅持要離婚。」

阿玲指當時丈夫的情緒出現問題，難以心平氣和地溝通，她懷孕到入產房誕下細女，丈夫也未有陪伴，在產後坐月期間，他更整個月沒有回家。「那段時間我一個人要面對所有問題，既要照顧初生女兒，二仔因患有自閉症經常要覆診及進行治療，剛升上中一的大女亦出現情緒問題，我又要出外工作幫補家計，很累也很無助。」她說。 受盡丈夫精神折磨 後來阿玲亦確診患上抑鬱症，並開始接受治療，她覺得最難受的是丈夫給她的精神虐待。「我們決定離婚，但他仍未有搬走，住在同一屋簷下，後來我從兒子口中得知丈夫曾經帶國內的女友到他父母家，好嬲好唔開心，質問他更反被他罵，感覺好難受。」二人終在2011年離婚，丈夫搬離了這個家，自此也沒有付過生活費，她們則依靠綜緩生活。 而令她最無奈的是兒子對自己的怨恨，她說：「他在5年級時確診患有自閉症，而這類小朋友的性格會較難接受改變，他一直覺得爸爸好叻，視他為偶像，我跟他爸爸離婚他很憎我，覺得是我的問題，那段時間他的情緒起伏很大，更會出手打人，亦因此要看精神科，經常要出入醫院。」

當時在想唔知要捱幾耐先捱到，體力上都唔容易應付，要工作之餘又要照顧三個小朋友，自已的情緒也很負面。 阿玲

除了兒子，大女的問題同樣令阿玲大感頭痛。「當時女兒剛升上中一，開始反叛，加上家裏的問題令她覺得很煩，她出現自殘的行為，我覺得需要放時間在家庭，所以決定辭去工作全職照顧三名子女。」 兒子被欺凌拒絕上學 當兒子升上中學後，受到同學的欺凌，他更因此抗拒上學，「他試過在學校爬上圍欄想逃走，學校立即報警，亦試過因為不想上學而以死威脅，我明白他只是不懂得表達才會有這樣的行為。」阿玲說後來兒子在中三時轉讀職業訓練學校，情緒問題已有好轉。

在細女出生後，阿玲一直忙於處理大女及兒子的問題，也忽略了細女。「她出生後一直在育嬰園托管，之後上幼稚園全日班，因為家庭種種問題令她對身邊的人缺乏安全感，更會在半夜突然大喊。」由於女兒年紀尚幼，未能表達自已的情感，她更會向阿玲發脾氣，也試過動手打她。

就女兒的情緒問題，阿玲向社工求助，並由社工轉介參加由新鴻基地產贊助、香港社會服務聯會策劃推行的新地雨後彩虹計劃，這個計劃是以兒童為本，支援18歲以下，並於過去兩年內面對父母離世、家庭暴力、父母離異等家庭危機的兒童及青少年，透過提供專門的心理輔導及多元化的治療服務。

女兒給予最大的信心

在接受輔導之後，她更了解女兒的想法，也有新的發現。「她的想法很正面，也對媽媽的能力很有信心，覺得媽媽可以應付一切，我以前經常覺得自已做得不夠好，原來她不是這樣想的，亦因此加強我的自信。」 阿玲說。

慢慢地女兒的情緒問題也有改善，她不會再亂發脾氣，學會用語言去表達，阿玲亦有耐性聆聽女兒的需要。「之前是糾正多於聆聽她背後的心聲，現在會耐心去聽，想一想怎去回應她的情緒，拉近大家的距離。」隨着大女升上大學、二仔畢業後開始出來工作，跟她的關係也明顯有好轉，而她自己的情緒問題已有改善，現在仍會定期見精神科醫生。 「對於我來說子女係最大的推動力，令我可以支持下去。」阿玲說。

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