「青蟹」「斗零」咩嚟㗎？　小朋友試做一天銀行職員學理財

過了正月十五，是時候拆利是了！有計劃為小朋友儲起利是錢嗎？父母又有向孩子們解釋金錢的來源嗎？ 有銀行早前舉辦了一項免費活動，讓小朋友穿起制服，任職一次銀行職員，讓他們了解上班到底是什麼回事！ 攝影：王淑君

「爸爸媽媽的金錢從哪裏來？」 「從銀行！」 小朋友或者都知道，銀行的自動櫃員機會「吐」出錢來，又或是父母返工就會賺到金錢。而這一天，有26位5至7歲的小朋友參加了集友銀行的小職員體驗日，他們一個個都穿起制服走入銀行，感覺十分專業。小朋友們會嘗試當一天小職員，了解銀行的工作和接觸平日少見的貨幣。

甫入銀行，眼前就是熟悉的櫃位和櫃員機，小朋友都毫不陌生地摸摸、按鍵，知道爸爸媽媽可以從這些地方拿出錢來，再由銀行職員講解歷史和設施。然後，他們便分組進行體驗活動，每組獲派一千元的現金，還有紙、筆和計算機。 那一千元的現金，是由不同幣值的貨幣組成，讓小朋友們看到平日少見的500元、100元等較大面值的紙幣，職員更拿出市面罕有的「青蟹」十元紙幣、1000元的「金牛」紙幣和已絕跡的「斗零」一仙紙幣，孩子們都很好奇地拿上手看看。 他們亦有一個任務，把手上的現金兌成指定的貨幣，再由家長扮演櫃台職員進行兌換。而且，小朋友們更有機會嘗試「驗鈔機」和「數鈔機」，他們都興致勃勃地了解真鈔的防偽特徵，認真地上了一課。

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陳太。 家長：有機會認識不同鈔票 參與的家長陳太認為，今次活動令兒子可以認識到香港不同的錢幣，「今日所有錢都掂過」。正值新年後，兒子們收到了不少利是錢，也正好教導他們儲蓄的觀念，「我們已經買好了錢箱，讓他們嘗試自己入錢」。

陳太（左）和方太（右）。 方太則表示，平日孩子使用八達通較多，少見這麼大面額的金錢，透過活動女兒可以學到銀行的運作，加深她們對金錢的概念。

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