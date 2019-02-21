德國家庭的病童護理｜德國紅蕃媽媽

冬末春初，又到了小朋友生病的季節。單以吾家大哥班級為例，一共二十二名學生，幾天內六人病倒，幾天後也輪到吾家小朋友。在媽媽谷相互交流，都是患上流感，全部呆在家裡休息。 大家或會好奇，流感嘛，很嚴重的。那麼小朋友就待在家裏休息就可以嗎？ 德國人對病童的護理，在我剛當上媽媽時給我很大的衝擊。因為這邊的文化，就是不會隨便去看醫生的。 【編按：作者為德國紅蕃媽媽】 （圖片由德國紅蕃媽媽提供）

記得初初當媽媽，小兒第一次發燒生病，心很慌亂，馬上打包想帶他去看醫生。然後，就是奶奶把我截住，說一般發燒不用看醫生，甚至因為體溫沒上到攝氏三十九度而囑咐不用餵藥。也給我指引，用上那個傳統的小腿冷敷法（Wadenwickel）給小兒降溫。更提點體溫會在傍晚時份再上升，若升到超過攝氏三十九度，孩子又哭鬧不停，給他退燒藥支援一下，讓他好好睡一覺就沒事了。翌日，孩子果然好起來，雖然體溫在傍晚稍為回升，不過精神奕奕，就沒有再給藥。

孩子發燒，德國人會用傳統的小腿冷敷法（Wadenwickel）給他們降溫。（圖片由德國紅蕃媽媽提供）

順勢療法和小童生病手冊。（圖片由德國紅蕃媽媽提供） 德國人育兒的概念就是這樣子，孩子生病，默默守候在身旁，給他支援，生病就讓他們靠自身抵抗力去治理調養，這邊的孩子，就算是比較粗養吧！而我這幾年，都是這樣的把孩子帶養到現在。說起來德國媽媽們好像都把孩子生病當成愛理不理的樣子，其實，說是不給藥不看醫生，反而，功夫不會少。因為要用心去觀察病況。高燒燒得迷糊，也會馬上去看醫生的。大哥兒這趟流感，就是持續反覆的高燒好幾天，我也有計劃帶他去醫生，不過見他精神很好，有吃有喝，就讓他休息多一天，到了第六天，就跟足學校指引，在二十四小時內沒有高燒，讓他上學去。

德國媽媽普遍覺得要把病童拉上車看醫生，對小朋友是非常折騰。不過一般兒科診所其實寔設有類似候診室，小朋友玩下玩下好快又輪到他們。（圖片由德國紅蕃媽媽提供） 德國人純尚天然，愛好大自然。很多時在養育方面都可以感受到他們順其自然這種對生命的恬然態度。病痛，尤其是孩子，用不著就不會去醫生，除了這類基礎調理，順勢療法（Homeopathy）和一般草藥調理也很廣泛使用。這兩種療法和身體調理我偶爾也會用於小孩身上，反正都是天然草藥，也不見得吃壞人。不過，孩子久病不好，還是應該要去看看醫生，聽聽專業意見為妙。 所以，我並不鼓勵大家效法德國媽媽對病童料理，畢竟一方水土養一方人，即使你我都生活在地球上，同一天空下，不同氣候環境，孩子體質都不同。西方的一切也不一定可以加諸在港孩身上。正如喉痛煲芫茜魚片湯，止咳飲雪梨湯之類，用在吾家兩位半唐番身上，效用也不見靈光。

紅蕃媽媽德國生活紀事 簡介： 紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。

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