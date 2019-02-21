【怪獸家長】子女做錯家長死撐　老師：小朋友已經唔識分是非黑白

在現今的教育制度下，加上社會風氣的影響，出現了不少過分溺愛子女或者不懂放手的父母。有時出於好意的感情，最後卻變成了子女討厭的行為，不但影響親子關係，更令子女童年蒙上陰影！有在最前線接觸「怪獸家長」的現職小學老師，分享曾見過的無理家長，及學校的所見所聞。

阿May(化名)是現任小學老師，多年來接觸過不少怪獸家長！記者從不少家長群組中聽過有家長會偷窺小朋友上堂、偷偷尾隨子女去畢業營等，阿May直言，現在這種情況很常見，自己不會列入「怪獸」行為，她更舉了以下例子，全是今年內發生的真人真事，這些行為才是現今老師最常接觸的「怪獸家長」。

不接受批評

阿May用「可悲」這兩字來形容現今部分父母的心態，皆因他們不但不會「教育」好自己的小朋友，更會顛倒黑白是非！試過有一個同學告知，鄰座男同學「偷」了自己的文具，經調查後，該位男同學自辯：「我沒有偷，是他把文具推到我的位置上，所以我便把文具拿走！」而老師深知這類小朋友的家長十分麻煩，只是口頭提點以及要求歸還文具給同學便了事，但該同學的家長卻不停指責老師，為什麼要這樣對他的兒子，他沒有錯！

阿May更直言：「千萬不要用『偷』字去形容，要用『不小心』，否則他們（怪獸家長）會發狂，他們只會認為自己是對的不會接受批評！」

一言不合就「拗分」

父母總覺得自己子女是最聰明的，一旦走火入魔便會變成「怪獸」，在阿May多年的小學教育生涯中，已遇過無數怪獸家長「拗分」的情形。「我的小朋友不可能這麼低分」、「為甚麼只有90分」，不接受現實的家長比比旨是！當中最常見的是寫作和說話，因為最易「拗分」，畢竟只要有心「拗」，單單是「老師主觀」這一個論點已經可以爭吵到世界末日。

為了應對這群「拗分」的家長，老師會把評分準則寫得十分仔細，但無可避免地造成扼殺創意，大家為了追求分數而去達成「準則」上的要求。

子女不能罵 有家長已經把子女不能罵當成是法律一樣在執行，即使自己小朋友做錯事，連一句責罵或教育的意思也沒有。阿May今年內遇過小朋友欠交功課，於是在小朋友手冊上寫「欠交」，想不到卻引來家長投訴，為什麼要寫「欠交」這類負面詞彙在小朋友手冊上，但阿May內心卻很無奈「你的小朋友事實就是欠交，不然我要寫甚麼......」 遺憾的是，這類事件的處理方法絕大部分是校方退讓了事，自此真的沒有在這位小朋友手冊上寫「欠交」，惟有放學留堂清一清功課。

要求匯報瑣碎事 小事化大責罵老師 阿May指出，如果學校的體育堂是在屋邨範圍內，住附近的家長有空的話是會來偷偷觀課的，但不會影響課堂秩序，是沒有問題的。但試過有同事遇上有家長，要求老師向他匯報體育堂上子女有沒有被踩到、撞到，即使沒有造成任何傷害都要匯報。如果有被踩到，撞到，該名家長就會指罵老師沒有照顧好自己小朋友。 記者忍不住提問，為何如此無理的要求都要答允，阿May回應：「其一是尊重家長的要求，其二，最重要的是我們不先如實匯報，等他的子女回家後『加鹽加醋』便更糟糕！老實說坐地鐵也會被踩到，不要嘗試去理解怪獸家長的邏輯，是沒有用的。」

時代不同 惟有當「份糧包埋」 阿May認為，教書這份工作的確會有不少令人氣憤的事，而她觀察所見，這些怪獸家長都有一些共同特質，都是自私的、不理他人感受，以為全世界都繞著自己轉，所有事情自己都是對的！ 最可怕的是校方只能退讓，如果強硬去處理，家長承受不了，帶著子女尋短見，後果便不堪設想！最後她以一句苦水作結：「時代不同，家長永遠是對的！我們只可以安慰自己『份糧包埋』！」

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