內地律師媽與子簽零用錢協議書惹爭議　不想子女亂花錢還有這幾招

家長都怎麼給孩子零用錢呢？還是任憑孩子想買什麼就買什麼呢？其實給孩子零用錢是一門藝術，廣東有一位律師媽媽，從兒子5歲開始就跟他簽「協議書」，5年來簽了4份，值得注意的是，孩子的零用錢竟也成了協議書的主角，引發網友熱議。

根據《北京青年報》報導，廣東有一位律師媽媽為了教導孩子「規則」的觀念，從兒子小民（化名）5歲開始陸續與他簽署各種「協議書」，其中還包含了「零用錢補充協議」，至今小民10歲，已經與媽媽簽了4份協議書。這件事傳開後，引來許多媒體與網友的關注。有人認同這位媽媽的教養方式，可提早建立孩子的金錢觀及規則感，但也有人批評這位媽媽讓孩子從小就被禁錮在冷冰冰的條款裏，顯得太沒人情味。

內地有一位律師媽媽，從兒子5歲開始就跟他簽「協議書」，5年來簽了4份。（Gettyimages／視覺中國）

為了零用錢，孩子主動要求簽「零用錢協議」

律師媽媽受訪時表示，小民5歲時，貪玩、不愛收拾東西、愛看卡通等，所以當時與他簽了第一份協議書，與小民約法三章，用條件與獎勵建立規則感；第二份則是針對「獎懲制度」簽定第二份協議書。這5年來，兒子對協議從被動簽署到主動參與，成長了不少，習慣在協議中充當「乙方」的兒子，也愈來愈意識到了規則和憑證的重要性。這次簽「零用錢協議」還是小民的提議呢！

這份2018年10月10日最新簽署的《零用錢補充協議書》裏，「甲方」寫着「小民他媽」，「乙方」則是小民，內容是這樣的：

經雙方確認：每月10日發放零用錢20元，上述零用錢主要用於購買文具、書籍、人際交往、零食，超過5元金額的使用乙方需告知甲方，乙方承諾不得在學校範圍內購買零食。如物價上漲，乙方需要上漲零花錢金額，雙方可另行商議。

協議書裏包含7項條款，清楚寫下零用錢的用途、金額，及獲得零用錢條件與爭議解決方案等內容，且最後一項特別說明「乙方表示非常開心地認可上述制度，並願意遵守和執行」，既嚴肅又可愛。至於很多人質疑律師媽媽的作法太不近人情，她也表示其實這些協議只佔了生活中的一小部分，是親子間的小樂趣，真實生活並不會一板一眼照着協議走。只是希望透過與孩子共同協議中，讓孩子了解，生活不是隨心所欲，應該遵守規則；此外，孩子也必須明白，金錢並非從天上掉下來，而要靠勞力與努力獲得的。

孩子也必須明白，金錢並非從天上掉下來，而要靠勞力與努力獲得的。（Gettyimages／視覺中國）

零用錢這樣給，建立良好金錢觀

現今社會不時有兒女為了錢而打死父母的新聞，或者是懶散在家不工作的「啃老族」，彰顯出孩子本身金錢觀的不足，無法控制自我慾望。從小就應該培養孩子理財觀，而零用錢是最好運用的方法。



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【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】