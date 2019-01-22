【教育子女】親子作家單中興：想孩子守規矩？父母要先做這些功課

好規矩，會影響孩子一生的做事方式與信念，為了讓孩子擁有一生受用無窮的生活準則，父母的角色很重要。只要依照單爸爸的建議，循序漸進地為孩子樹立榜樣，就能讓好規矩，如影隨形地陪伴孩子一生。 「家規」指的是存在於每個家庭中的規矩，其中包含了家長期望給子女建立的價值觀念與生活習慣。單中興（親子作家、教育集團創辦人）表示，父母在為孩子建立規矩前，必須以身作則，才能成為孩子模仿及學習的對象。

父母在為孩子建立規矩前，必須以身作則，才能成為孩子模仿及學習的對象。（Gettyimages／視覺中國）

好規矩，能陪伴孩子一生

每位家長深知，建立好規矩對孩子日後的影響佔有相當大的比例，不只建立了他的生活習慣，同時也會成為孩子未來待人處世的觀念與態度。好規矩，能陪伴孩子一生，讓孩子廣結益友、豐富生命厚度；沒有規矩，可能導致孩子任性驕縱、不受歡迎。

單爸爸說：「一個規矩的養成需要時間，更需要符合孩子的階段發展。」若是父母們想從小培養孩子的規矩，除了以身作則之外，更要在執行時堅持到底，並接納孩子的排斥情緒，唯有不間斷地反覆練習，才能讓孩子在迎向人生旅程前，擁有影響一生關鍵的好規矩。

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【5大步驟．打造好規矩】

規矩的養成有其技巧與方法，只要透過以下5大步驟，就能循序漸進地為孩子打造良好規矩。

所謂：「言教不如身教」，立即按圖看看父母可以怎樣為孩子建立良好規矩▼

影響一生關鍵的好規矩

良好的規矩，是家庭教育的基礎，也是培養孩子未來言行舉止的方式，若期望孩子將來能夠擁有待人處事的準則，可參考單爸爸認為，影響一生關鍵的好規矩：

1. 生活禮儀與基本儀態 2. 語言表達與行為動作 3. 勇於認錯與虛心道歉 4. 學習等待與尊重他人 5. 禮貌回應與欣賞分享 6. 遵守規定與物歸原處

單中興爸爸

現任／優兒親子教育集團創辦人暨董事長

資歷／美國SII（Sensory Integration）國際感覺統合協會培訓結業、台灣教育部家庭教育專業人員資格、台灣吉的堡寶仁教育集團感覺統合專業顧問、台北市＆新北市保母協會之兒童發展暨感覺統合專業講師

著作／《教養棒小孩請跟我這樣做！》、《你知道孩子學習優勢力嗎？》、《玩出小天才》等書

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【愛從了解開始】終身受用，影響孩子一生關鍵的好規矩】