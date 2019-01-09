【親子理財】何時給零用錢、節制用錢？專家爸爸教你6招技巧

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面對百物騰貴，樓價屢創新高，貧富懸殊日益嚴重的香港社會，難免令家長對子女未來的「錢」途出現憂慮。前投資銀行理財及結構產品發行人李錦，在2016年進行「家庭教化與青少年理財關係」研究調查報告發現，青少年理財的行為和態度很受父母的影響。「除非父母肯定孩子長大後，找到一份優差，不被裁員，否則過份溺愛，定期給予大額零用錢，真的會害了孩子，良好的親子關係對孩子的理財行為和態度相對正面。」當家長不斷要求子女在學業上考取好成績的同時，也應該及早向子女灌輸正確理財觀念。我們集合了初小生遇到的理財問題，讓李錦為大家提供貼地建議。

攝：鄧倩螢、朱潤富

攝錄及剪接：李紫銘

 

第一集李錦將教大家如何面對小朋友不節制用錢的處理方法，及何時開始給零用錢才是最佳時間？

1.小朋友將父母買的零食、玩具或文具豪爽地送贈給同學和朋友，家長不知如何拒絕，增加父母經濟開支。

2.當父母給小朋友零用錢時，小朋友未懂得適當使用，到底甚麼時候才是給零用錢的最佳時間?

李錦理財錦囊：

●在孩子主動提出要求零用錢時，便是作出理財訓練的時間，可開始給他零用錢。

●家長宜先欣賞孩子懂得分享。

●向子女了解同學、朋友的狀態。

●向闊綽型小朋友解釋正確的分享態度。

●訂立分享規矩，例如一個星期只請一位同學吃一次東西，下個星期轉請另一個同學吃一次。

●限制孩子不要太頻密地請別人吃東西或送物件給別人。

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關於李錦

‧「兒童及青少年理財教育推廣基金」聯合創辦人及導師

‧兒童、青少年理財教育博士生，兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士，墨爾本大學經濟學士

‧青少年理財教育導師

‧於2016年8月發佈「家庭教化與青少年理財關係」研究調查報告，對家庭理財和青少年的理財態度和行為進行分析和提出建議

‧著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》等

‧前投資銀行理財及結構產品發行人，證券策略師

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