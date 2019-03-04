換花灑頭過濾氯氣紓緩濕疹？皮膚科醫生：一般建議縮短洗澡時間

現時很多小孩都受濕疹困擾，家長亦出盡法寶只為減輕小孩的痛苦。有媽媽近日發現使用可過濾氯氣的花灑頭有助改善濕疹，記者就此向皮膚科醫生查詢。

Ling兒子的濕疹情況非常嚴重，需要經常以紗布包著以防抓傷。

媽媽Ling的兒子頌頌自滿月時已患上濕疹，嚴重時整塊面和手腳都是傷口，晚上亦因痕癢而抓至皮破血流。為了減輕頌頌的痛苦，三年來Ling嘗試了各種方法，例如使用抽濕機、吸塵蟎機、防塵蟎床上用品等等。近日她發現自來水對皮膚亦有影響，因此換了可過濾氯氣的花灑頭，她表示使用一星期後，頌頌面上的濕疹已退了很多，腳上的傷口亦有改善。

皮膚乾燥為敏感原因

把氯氣加到水中有消毒的作用，市民一般會在泳池游泳時，才會全身都接觸到氯氣，而根據水務署資料，食水在過濾後會在接觸池內加入氯氣或臭氧進行消毒。

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，氯氣有機會會刺激皮膚，長時期讓皮膚變乾，部份市民前往泳池游泳後都會覺得痕癢，亦有機會引發敏感，如本身患有嚴重濕疹、皮膚表面有傷口，接觸氯氣後，便有可能惡化。不過對於洗澡水導致皮膚敏感、濕疹加劇等情況，陳醫生就表示很少聽到這個病例。而且自來水水質如何亦涉及很多因素，因此對於更換有過濾功能的花灑頭成效如何，他就不便評論。「因為沐浴露而敏感的例子就聽好多，因為沖涼水而敏感的就真的很少。我們一般會建議濕疹人仕縮短洗澡時間，以免沖洗太久而導致皮膚變乾、避免使用清潔力過強的沐浴露，又或洗澡塗潤膚霜為皮膚保濕。」