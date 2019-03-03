家長必學！9句令「扭計」孩子冷靜的說話｜博士媽媽

相信不少家長均經歷過小朋友扭計、發脾氣時，難以收拾的尷尬場面，這也是家長情緒智商受到考驗的時候。不過，家長如能善用說話技巧，便可以完全扭轉局面，令本來扭計的孩子冷靜。今次試以9句家長常在孩子扭計時說的話，分享如何以說話技巧令孩子平伏。

（GettyImage） （一）「你係咪想打？」 試轉為「我已很生氣，但我不會打你」。 孩子發脾氣，家長也有情緒，有時嬲到一個點，或會忍不住爆發會打了子女。以暴易暴並非好方法，家長可嘗試說：「我現在已很生氣，不過我不會打你。我們都希望大家都明白這感受。」而家長說這話時，必須態度強硬，好讓孩子知道你已經很生氣及已達爆發的臨界點，但你卻不會動武，好讓孩子學習這種態度。 （二）「立即去刷牙！」 試轉為「你是否要公仔刷牙先？還是你去刷牙先？」 命令式的指令，小朋友經常不聽。家長可以嘗試給小朋友一些選擇，引導他們完成指令。

（三）「你再不執房便要瞓地下！」

試轉為「不如我們嘗試先清潔房的一小角落，等媽媽／爸爸一起幫你。」

這說話更勝不斷指責孩子房間如何不整潔，家長可轉移視線及鼓勵孩子，先由一小角落開始清潔，也讓孩子感到這不是不能做到的難事，當完成了一角落後，他們便有動力繼續清潔。

（GettyImage） （四）「我們走啦！」 試轉為「我們走前有什麼事情要準備呢？」 小朋友到朋友家玩耍，經常不願離開。當家長命令孩子離開時，孩子往往因未玩夠而扭計，但如果家長也預早一點通知孩子，他們將要離開，也好讓他們有心理準備，又或將參加另一活動，即可避免孩子不願走的情況。 （五）「收聲！不要大叫！」 試轉為「不如我們試試用正常聲量說話」 小朋友有時候未必意識到自己高聲說話，但嘗試善意告訴他們及教導他們，如何是正常的聲量，藉這機會教授他們在公眾時說話應有的聲量。

（七）「你要我重複幾次先聽？」

試轉為「我見你聽不到我第一次說話，不如當我再說時，你細細聲應我一下。」

家長可以以有趣方式，讓孩子回答你的問題或要求，好讓他們重新專注回家長的提問或要求。

（八）「不要發嬲！」

試轉為「我有時候都會很生氣，不如你嘗試大叫發洩一下。」

小朋友也有嬲怒時，情緒需要宣洩，「谷埋」未必是健康的方法。家長可嘗試讓小朋友將心中不快，大叫一聲，讓他們宣洩情緒。

（九）「不要那麼苦惱！」

試轉為「現在是否太辛苦了？不如我們休息一會，17分鐘後再回來繼續。」

聽上去17分鐘像很隨意說出，其實有研究指，連續專注工作52分鐘、然後休息17分鐘是最具效率及生產力的。當孩子感到苦惱或有壓力時，讓他們休息一會再繼續，專注力及效果會更佳。家長可將這方法應用於小孩做功課、練習鋼琴或運動練習上。