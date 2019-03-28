在職媽媽減壓8招：放下身為「母親」的罪惡感　老公必須平分家務

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你不一定要當一個完美的母親與妻子，有很多時候，都是自己在為難自己，尤其當一位職場媽媽，又要工作，又得顧家庭，在各種分身乏術的情況下，相信媽媽們都經歷過內疚與壓力的負面情緒。

當媽媽在工作與家庭間失衡，生活中的每個環節都可能遭受波及，不管是媽媽自身，連丈夫、孩子都會受到很大的影響。（Gettyimages／視覺中國）

在職場與家庭之外，我們可以做很多事來讓自己過一個幸福又充實的生活，在這之前，找到工作與家庭之間的平衡是非常重要的一點，這也正是職業媽媽目前正在奮鬥的事。

當媽媽在工作與家庭間失衡，生活中的每個環節都可能遭受波及，不管是媽媽自身，連丈夫、孩子都會受到很大的影響。但是該如何找到平衡呢？其實媽媽的心理調適佔很大一部分，我們可以透過一些改變與小技巧，試着讓媽媽的心情不再那麼緊繃，讓妳工作、家務事、育兒間忙得團團轉時，也不打亂生活的步調。

8個小技巧，讓妳做個快樂的職場媽媽！（點圖閱讀）▼

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我們都知道，要媽媽在工作與家庭間取得平衡，真是說得容易做得難，但總不能讓生活永遠混亂下去，只要選擇了，就一定有辦法解決。希望本篇建議能幫助到職場媽媽們，一起加油喔！
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【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】

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