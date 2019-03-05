【日本親子遊】日本5大全新親子熱點　姆明公園便便博物館3月開幕

港人愛去日本旅行並不是新鮮事，更有不少人戲稱自己去日本是「返鄉下」，所以大家應該對當地已有的親子好去處有一定了解，因此我們今次就為大家介紹一些尚未正式開放，但今年內會落成的全新親子玩樂熱點！如果檔期配合得到，當然要抽空和小朋友去「放一放電」。

姆明主題公園Moomin Valley Park

這個Moomin Valley Park即將在3月16日正式開幕，是亞洲首個姆明主題公園！根據官方已公開的資料可見，園區內會有非常多的「打卡」熱點，環境非常漂亮，更有不少展區和精品店，其中一定要參觀的是建築是重現卡通中的樹屋和姆明一家的住所。不過作為小朋友最關心的一定是有甚麼玩，樂園體驗式設施主打有：「鋼索飛行」（需身高120cm以上)、「海上樂團號」（登上船建築，用投射效果營造出和姆明其同冒險的體驗）。

+ 4 + 3 + 2

Moomin Valley Park（3月16日開幕）

地址：埼玉県飯能市宮沢27-1

公園營業時間：10:00-20:00

入場收費：成人1,500円(含稅)、4至12歲1,000円(含稅)

世界首間「便便博物館」

「好玩唔玩要玩屎？」無錯，這個便便博物館，就是給小朋友「玩屎」的！在這裡所有的玩樂設施都是和「便便」有關，玩之餘其實小朋友都會學到關於「便便」的知識，欣賞到來自世界各地的「便便」產品，更可以畫上屬於自己的「便便」，甚至大玩「踩屎」遊戲。要注意的是，這個「便便博物館」是期間限定的活動，會於今年3月15日開放至7月15日，大家要把握機會去「玩屎」！

便便博物館（3月15日開放至7月15日）

地址：神奈川県横浜市西区高島2丁目14-9

營業時間：平日11:00-20:00（最後入場時間為19:30）；六、日子公眾假期10:00-21:00（最後入場時間為20:30）

入場收費：成人1,600円(含稅)、6-12歲900円(含稅)、6歲以下免費

橫濱新6層高「ASOBUILD」

ASOBUILD是由橫濱中央郵便局別館翻新而成的全新娛樂大樓，合共有六層，每層有不同主題，例如飲食、手工藝、科技玩意等等可以迎合不同年齡和喜好的客人，其中最適合小朋友的是最高的兩個樓層，分別是Kid's Traveler同Sport Floor，由於地點相當近鐵路站，再加上集「吃喝玩樂」於一身，預計今年春季開張後會成為新熱點！而根據最新消費，Kid's Traveler的設施會在5月1日開業。

+ 2

ASOBUILD（2019春季陸續開幕）

地址：220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-14-9 アソビル

全館營業時間：10:00-22:00（內部商鋪營業時間會有差異）

童星點心麵主題樂園OYATSU TOWN

童星點心麵Oyatsu Company斥資25億日圓興建的主題樂園及工場將於今年7月20日落成，樂園位於三重縣，總建築面積約4000平方公尺，內有遊樂場、繩網陣、運動體驗館等玩樂設施！同時和亦可以製作自己專屬的童星點心麵，而且收費超級便宜，當時消息一出，不少家長都表示期待，相信必定成為熱門的親子遊玩樂點。

+ 5 + 4 + 3

​OYATSU TOWN（7月20日開幕）

地址：三重縣津市森町2234-1

營業時間：有待公布

入場收費：成人700円（約49港元）；小童 450円

Snoopy博物館重開

博物館於2016年4月在東京六本木開幕，其後在2018年9月閉館，官方不久後就公布將會在東京南町田站開設新展館，而且比原本的面積大兩倍，展出的內容更豐富，預計今年秋季（約九月）開放，展館除了可以看到作品原畫、不同年代的Snoopy精品佈置外，還會有激多打卡熱點給家長和小朋友「曬恩愛」！如果小朋友對Snoopy情有獨鍾又不想苦等，大阪和名古屋會搶先舉辦巡迴展，分別在今年4月和6月開放。

Snoopy博物館（2019秋季開幕）

地址：東京都町田市南町田 GRANDBERRY PARK

營業時間：有待公布

入場收費：有待公布