【親子字典系列3】自由「玩」係咪無底線?│T媽親子生活

前文 [點樣「玩」，先算係識玩?]，以及 [「玩」係用手，唔係用口?] 提及過「玩」的重點在於「自由」，於是有爸媽開始疑惑，「自由」的意思是否放手讓孩子喜歡怎樣就怎樣，完全零干預? 當然不是! 【編按：作者為T媽】

所謂的「自由」不是無法無天、任意妄為的，「自由」需要配合清晰的界線，正如一個再自由的社會，也必須有法律作規範。例如大夥兒玩耍時要禮讓排隊、不做傷害別人的行為、只能在爸媽看得見的範圍內活動、玩完玩具要收拾、要愛護玩具等，是適度的規範。先協議規矩，讓孩子知進退、懂分寸，孩子明白了，自然不需要成人在旁嘮嘮叨叨的提醒，這也延伸到孩子長大後，知道如何在道德和律法的框架下享受自由。

當然孩子始終是孩子，規矩定好了，玩得高興時還是會忘形，這是常態，爸媽沒必要因此動怒，但爸媽必須清晰孩子是否已逾越了你的底線，若有不妥當下就要指正，讓孩子清楚知道「界線」在哪。例如孩子們玩拋汽球，玩得興起隨手拿起什麼都往天上拋了，爸媽當下就要告訴他們只可拋汽球，不用喝罵，也無須解釋。「溫柔而堅定」是爸媽們要努力學習的技倆，跟孩子說重要的事時，不能只站在場外高呼「唔准掉野!」，要跟他四目交投，肯定孩子把話聽進去。

定立「界線」不是易事，最常見爸媽自己也不肯定自己的底線在哪，就會出現「一時一樣」的情況，令孩子無所適從；又或者說好了的規矩，爸媽自己也鬆懈下來，嘴裡說不，行動卻是「算啦算啦」的態度，久而久之界線就模糊了，這樣又會很容易出現「free過龍」的情況，孩子像斷線風箏般，放了收不回來。

此外一提，孩子在玩樂場所侵犯了其他人，無論是有心或無意，請爸媽第一不要喝罵孩子，第二不要偵探上身般審問事發經過，重要的是了解孩子雙方有沒有受傷，在提醒孩子道歉的同時，自己也向對方表示歉意。

在遊樂場碰撞是平常事，例如年紀小的孩子未學會禮讓，推撞其他孩子是可以理解的，煞有介事的反而是爸媽們，有些爸媽會立刻跟孩子說:「唔可以推人架! 快啲講對唔住!」如果孩子不肯道歉，這句話會一直loop下去，直至對方表示不追究，或者外加一句:「都唔知你係邊到學返黎!」事情的發展一般是不了了之，當我們仔細想想，爸媽正好做了「卸膊」的最佳演釋。將心比己，在職場上我們都怕遇到無承擔的上司，遇事就說是下屬的問題，任由下屬獨自承受後果，是吧? 所以我們也要做「有膊頭」的爸媽，孩子犯了錯，一起承擔，之後才說教。年幼的孩子不說「對不起」，不代表他們不知錯，只是他們未有足夠時間消化錯誤。強迫孩子說對不起，只是讓爸媽顧存了面子，同時令孩子學會用對不起逃避責任。「真誠的道歉」需要同理心，而每個孩子形成同理心所需的時間都不同，可悲的是我們不難發現新一代根本沒多少同理心，到底是哪裡出了問題? 也值得爸媽深思。

作者簡介: T媽，華德福幼兒教育老師。在兒子TinTin 2歲時決定暫別白領生涯，感受平凡的親子日常，因修讀華德福教育，輾轉當上老師，深深體會到孩子是上天的禮物，叫我們成為更好的自己。

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