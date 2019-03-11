BB返學前媽媽冇覺好瞓　新手媽媽比爸爸每晚少近半小時睡眠

當家中來了新成員，新手父母的生活都迎來了翻天覆地的轉變。隔2小時再餵奶，一會兒又要換片，又怕寶寶穿多了或是穿少了，萬一寶寶睡不好，父母更是一夜無眠。有研究發現，在BB一歲前，媽媽每晚平均少睡40分鐘，上學前更不會睡得飽！
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父母真偉大！為了孩子，實在是「冇覺好瞓」。英國華威大學（University of Warwick）訪問了逾2,500名新手媽媽和2,200名新手爸爸，讓受訪者為睡眠品質打分數，同時詢問他們在正常工作日和休假的睡眠時間。結果發現，新手媽媽在產後一年，睡眠品質比之前跌了1.7分，換算成睡眠時間的話，即是寶寶一歲前，她們平均每晚少睡了40分鐘，頭3個月更是平均少睡了1小時！而生第2胎和第3胎時，睡眠品質亦有下降1分，即是比頭胎稍為輕鬆了一點，可能是已較為適應媽媽的生活節奏。
雖然媽媽的適應力強，但亦無改她們每晚睡不飽的情況。研究人員發現，媽媽們睡不好的現象，時間可長達4至6年，平均比未生產時少20至25分鐘，也即是等到孩子上學時，睡眠情況才能有所改善。
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新手爸平均每晚少睡13分鐘
不少新手媽媽也抱怨，寶寶在夜晚哭喊時，隊友仍睡得像豬一樣。這情況亦是有些根據，上述研究發現，新手爸爸不夠睡的現象也是有的，不過平均每晚少睡13分鐘而已，相比媽媽缺少的40分鐘，多睡了27分鐘！而其後的4至6年，爸爸的睡眠情況亦是維持相若的水平，沒有如媽媽一樣有較大幅度的改善。
專家籲找方法減輕睡眠不安
負責該項研究的勒墨拉博士（Sakari Lemoia）認為，隨着BB日漸長大，雖然晚間哭鬧的情況會減少，但亦可能擔心小孩生病或發惡夢，父母感到壓力的話，也會影響睡眠的品質。
而英國國家分娩信託基金會（National Childbirth Trust）的產前教師Cathy Finlay建議，父母如感到睡眠不安的情況持續，有機會影響日常生活的話，應適時尋求協助，找方法減輕睡眠不佳帶來的影響。
當媽媽睡眠不足時，照顧小孩會特別疲累，更有機會發生意外。想改善睡眠質素，美國芝加哥若許大學醫學中心（Rush University Medical Center）助理睡眠專家Margaret Park有以下建議：
1. BB睡的時候你也睡
BB睡的時候，就應該放下手上的事情一起去睡，你可能會想趁他睡著時去做家事務，例如洗碗、洗衣服和掃地拖地等，但也請忍耐一下，趕緊去睡，因為BB醒來你就沒法睡了。
2. 接受別人幫忙
接受所有家人、朋友的幫助，只有這樣你才可以有幾小時的睡眠。
3. 別擔心你聽不到BB哭
BB是天然的鬧鐘，媽媽們往往會怕聽不到他的哭聲而睡不好。如果你擔心聽不到或你的房與BB房有點距離，可以加裝BB監控器。其實只要確定BB是安全的，即使他哭鬧一會也沒問題的，不用太過緊張。
4. 哭鬧或有腸胃問題
在出生後數月，就會一覺睡到天亮，但每個BB的狀況不同，但若BB持續整夜哭鬧，就應求醫，看看是否有脹氣等問題。
5. 排除潛在的睡眠障礙
一般情況下小睡可以令你恢復精神，但若你並非如此，應找專業人士確認有沒有其他需治療的睡眠異常，例如睡眠窒息症，這在懷孕期間體重增加的孕婦中相當常見，一旦發現問題應立即進行治療。