【經濟支持】擔憂子女理財能力　80%家長預計要「父幹」

養兒一百歲，長憂九十九是每對父母都深同感受的事情，尤其是生活在香港百物騰貴，有能力的自然希望為子女鋪墊一條更平坦的道路，而最直接又有效的方法，當然就是經濟上的支持！年輕人常言「成功需父幹」，原來並非空穴來風，皆因原來超過八成父母都願意提供「父幹」這一個「服務」。

父母最擔憂子女管理自己財務狀況的能力

Visa委託YouGov於2019年2月進行相關調查，訪問共541名子女年齡為23歲或以下的家長對於子女理財教育的看法。結果有95%受訪父母擔心子女將來就業後是否能妥善管理個人財務。

不過家長認為要改善子女理財能力，最困難的地方在子女對財務管理缺乏興趣以及家長自身缺乏財務知識，而當中近一半家長認為，要讓子女在12-19歲的青少年階段中開始學習個人理財。

父母最願意資助進修和首期

不少人也許會認為，子女出來工作後，不但能經濟獨立更要慢慢開始給「家用」，就算不給家用最少也應該不用再花父母的金錢！但是次調查的結果卻出乎意料，80%受訪家長預計會資助就業後的子女，而且42%家長更預計需在子女開始工作後至少5年的時間為他們提供經濟支持。

根據是次調查，發現家長最願意資助的項目當中，第一位是進修學習然後第二和第三合的都和置業有關，分別是資助物業首期和購買房產。可見父母皆知，想置業，「父幹」是少不免的。